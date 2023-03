50° Campionato Italiano Indoor Rimini (Fiera di Rimini – Padiglione Ovest), 9-12 marzo 2022 Elisa Roner ed Elia Fregnan campioni nel compound

Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor di Rimini Elia Fregnan ed Elisa Roner conquistano i titoli individuali nel compound. Nella prova a squadre si aggiudicano il tricolore le atlete del Kentron Dard e il terzetto degli Arcieri delle Alpi. Sabato scattano le gare dell’arco olimpico con le 60 frecce di qualifica per i titoli di classe che determinano anche il tabellone degli scontri diretti. Domenica si chiude con le eliminatorie e finali per i titoli assoluti ricurvo.

La seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor si conclude con le finali individuali compound che regalano grande spettacolo. Alla Fiera di Rimini nel maschile Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo) batte il campione in carica Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia) alla freccia di spareggio, mentre nel femminile a vincere l’oro è Elisa Roner (Komsos Rovereto) con un match perfetto contro Irene Franchini (Fiamme Azzurre) che le vale anche il record italiano. Nella prova a squadre si aggiudicano il loro primo tricolore le atlete del Kentron Dard battendo l’Arco Sport Roma, mentre gli Arcieri delle Alpi festeggiano dopo il derby piemontese vinto contro gli Arcieri Iuvenilia.

Domani, sabato, le frecce di qualifica dell’arco olimpico con l’assegnazione dei titoli di classe da seguire in diretta su YouArco. Domenica si chiude con le eliminatorie e le finali che assegneranno i titoli italiani assoluti.



I TITOLI ASSOLUTI INDIVIDUALI – Per la seconda volta in carriera dopo il titolo del 2018 è Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo) il campione italiano compound. L’atleta della Nazionale batte il compagno in azzurro Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), vincitore delle ultime tre edizioni, al termine di una finale lunga e ricca di colpi di scena. La sfida si conclude 148-148, si va così allo shoot off con entrambe le frecce che colpiscono il “10” ma quella di Fregnan è più vicina al centro e vale l’oro. Sul terzo gradino del podio sale Fabio Ibba (Arcieri del Torrazzo) grazie al successo 148-142 su Lorenzo Pianesi (Arcieri delle 5 Torri).

Tra le donne primo titolo italiano in carriera per Elisa Roner che domina tutta la gara e conclude il suo percorso con una finale perfetta contro Irene Franchini (Fiamme Azzurre). L’arciera del Kappa Kosmos Rovereto tira tutte le frecce dello scontro sul “10” vincendo contro la compagna di Nazionale 150-146 e facendo segnare il nuovo record italiano sulle 15 frecce. Per Roner è la seconda affermazione di alto livello durante questa stagione al chiuso dopo la vittoria delle Indoor World Series di Las Vegas di inizio febbraio. Sul terzo gradino del podio sale Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin) con il 146-144 su Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia).



I TITOLI ASSOLUTI A SQUADRE – I nuovi campioni italiani a squadre nel maschile sono gli Arcieri delle Alpi (Bonacina, Costantino, Vieceli) che conquistano il quarto titolo della propria storia battendo in una finale tutta piemontese contro gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Bruno, Morello) 231-230. Terzo posto per gli Arcieri Alpignano (Galfione, Cancelli, Grieco) con il 235-233 sugli Arcieri Decumanus Maximus (Covre, Pettenazzo, Sartorello).

Tra le donne primo titolo italiano per il Kentron Dard, la squadra toscana formata da Foglio, Fubiani, Perosini batte l’Arco Sport Roma (Bigi, Ferrari, Scancamarra) con il risultato di 227-223. Il bronzo va alla Compagnia Arcieri Cormons (Barbieri, Natale, Ret) che batte in finale gli Arcieri Decumanus Maximus (Baldo, Bombarda, Dermati) 232-226.

“FOTO FITARCO/ERCOLI”

Com. Stam. + foto

Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo) vince il secondo tricolore assoluto dopo quello del 2018, superando il campione uscente Marco Bruno

Le atlete del Kentron Dard esultano dopo aver vinto il loro primo tricolore assoluto