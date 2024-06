Elite e U23, domenica 23 giugno il doppio impegno tricolore del Team Technipes #inEmiliaRomagna tra Firenze e Trissino

Domenica 23 giugno vede in calendario un doppio appuntamento tricolore per il Team Technipes #inEmiliaRomagna, presieduto da Gianni Carapia e che vede come main sponsor l’azienda emiliano-romagnola Technipes, presieduta da Raffaele Barosi.

Gli Elite saranno in gara a Firenze a partire dalle 11.45, con l’arrivo a Sesto Fiorentino previsto dopo ben 230 km. Per la formazione emiliano-romagnola gareggiano Andrea Innocenti, Nicolò Garibbo e Luca Cavallo, pronti a confrontarsi con i più forti professionisti italiani cercando di mettersi in evidenza con una prestazione di spessore. Di particolare pregio la startlist, con fior di corridori di formazioni World Tour e Professional al via con l’obiettivo di vincere per ereditare la maglia tricolore del campione uscente, Simone Velasco.

E’ un buon momento per gli Elite del Team Technipes #inEmiliaRomagna, che nelle ultime uscite hanno raccolto un primo e un secondo posto al Gp Città di Empoli e al Giro del Montalbano con Niccolò Garibbo: “Dopo la trasferta in Francia ho staccato per due settimane – spiega Garibbo –, riprendendo ad allenarmi duramente per i nuovi appuntamenti. Le ultime due gare erano un test per vedere se ho trovato un buon colpo di pedale e ora le sensazioni sono buone. Non ero partito bene per un malanno a inizio stagione e ora invece mi sento molto meglio e i risultati stanno arrivando. Ringrazio la mia famiglia e la mia ragazza che mi sono stati vicini e una dedica speciale a Andrea Marinari, mio ds nel Team Gragnano lo scorso anno: è venuto a mancare poco tempo fa e ci tenevo a vincere anche per lui“.

Anche Luca Cavallo viene da ottime prestazioni tra Empoli e Bacchereto, dove ha fatto selezione favorendo i risultati di Garibbo e chiudendo al 5° e al 9° posto.

Nel frattempo, a Trissino (Vi), è in programma il Campionato italiano Under 23, dove sulla distanza di 166,7 chilometri saranno chiamati a confrontarsi tutti i migliori U23 italiani. Il percorso è particolarmente impegnativo e sembra destinato a premiare uno scalatore o, comunque, un atleta completo ed esplosivo.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna, a partire dalle ore 13, è in gara con Tommaso Alunni, Pietro Dapporto, Filippo Omati, Andrea Sergiampietri, Nicholas Scarpelli e Pietro Sterbini.

Per i giovani del team sarà un’occasione per fare esperienza nel confronto con i più forti U23 d’Italia e per verificare se l’esperienza al Giro Next Gen abbia fornito un bagaglio importante per alzare il livello delle proprie prestazioni, considerando anche che per molti di questi ragazzi sono impegnati nell’esame di maturità e vengono da mesi in cui anche la scuola ha giustamente drenato energie preziose.

Il Team nato nel 2019 da un’idea di Davide Cassani e promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici, guidato dal team manager Mario Chiesa e dai direttori sportivi Michele Coppolillo, Francesco Chicchi, Mauro Calzoni e Alberto Contoli, con Gian Luca Giardini come project manager, è pronto a cercare di ottenere il massimo nelle due prestigiose gare di campionato nazionale.

Dopo aver già ottenuto tre vittorie nel 2024, il Team Technipes #inEmiliaRomagna cerca altre buone prestazioni che gratifichino anche i prestigiosi partner del team.

Mentre il Campionato Italiano Elite sarà visibile in diretta su Rai2 ed Eurosport, il Campionato italiano U23 sarà in diretta streaming su Ciclismoweb.net.

