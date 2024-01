Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Venerdì 19 gennaio – ore 18 Emanuela Abbatecola presenta Donna faber (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli)

Il mondo del lavoro contemporaneo è ancora fortemente sessuato, e il sessismo lo permea mimetizzandosi silenziosamente entro mercati definiti da confini che separano universi distanti e apparentemente inconciliabili, ambiti auto-escludentesi di cittadinanza: i lavori da uomini; i lavori da donne. Tali confini, così come le culture sessiste che contribuiscono a costruirli e a rafforzarli, rimangono invisibili al nostro sguardo, almeno fintantoché qualcuna o qualcuno sfida le regole (per scelta, caso o necessità) attraversandoli.

Cosa significa per una donna attraversare i confini entrando in professioni che la società percepisce maschili per definizione? Come viene colta questa sfida? Come si ricostruiscono le pratiche discorsive interne ed esterne? Quali le forme di violenza sex-sista che entrano in gioco e quali le pratiche di resistenza?

Emanuela Abbatecola è sociologa, femminista e docente di Sociologia del lavoro, Fondamenti e organizzazione del servizio sociale e Introduzione agli studi di genere presso l’Università di Genova. É co-fondatrice e direttora della rivista «AG. AboutGender, Internationale Journal on Gender Studies». I suoi principali interessi di ricerca riguardano il sessismo nel mercato del lavoro e nella lingua, la violenza di genere e lo sfruttamento sessuale e lavorativo delle persone migranti. Tra le ultime monografie: Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola dell’infanzia (con Luisa Stagi, Rosenberg & Sellier, 2017) e Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso (Rosenberg & Sellier, 2018). Per Fondazione Feltrinelli ha curato e tradotto, insieme a Luca Guzzetti, il libro di Raewyn Connell Il genere preso sul serio. L’impatto dei corpi sessuati su lavoro, potere e percorsi di vita (2023).

