Emergenza idrica a Trapani

Come e’ noto i gravissimi danni causati da una ditta subbalpatrice Enel hanno azzerato completamente gli arrivi idrici dei pozzi comunali di Bresciana in località Milo impedendo al prezioso liquido la redistribuzione per caduta dai serbatoi di San Giovannello.

Gioco forza , seppur il quantitativo emergenziale e straordinario fornito da Siciliacque previa autorizzazione dell’autorità di bacino regionale a tal uopo compulsata non consente altresi un sufficiente accumulo giornaliero e pertanto occorre garantire una giornata di fermo impianti per poter fare una buona distribuzione.

Nella giornata odierna, grazie a tale sistema emergenziale adottato, siamo riusciti a distribuire l acqua in tutta la zona del centro storico senza ricevere segnalazioni di particolare entità.

L’accumulo dell’acqua, per un intero giorno, alternandolo ai turni di distribuzione – che comunque in questa fase si allungano in rapporto di un turno per zona ogni 4 giorni (Tp c storico e Tp nuova) ci permette comunque di potere raggiungere la giusta pressione e di arrivare nelle aree più afflitte che in questi giorni non riuscivano a prendere acqua.

Sul fronte dei lavori sostitutivi ed in danno Enel, nel cantiere della SP 83 Erice Mazara si sta predisponendo il tutto per la messa in funzione del by pass.

Rimane critica l’area di Villarosina in quanto è servita direttamente dalla condotta di Bresciana. Con gli uffici si sta predisponendo il servizio sostitutivo tramite l’ausilio di autobotti private affinché venga garantito agli utenti – titolari di contratto ed in regola con i pagamenti delle bollette – il regolare approvvigionamento. Seguirà comunicato per la procedura da seguire per richiedere il servizio.

