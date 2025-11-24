Emergenza idrica: Attivazione del Centro Operativo Comunale

Emergenza idrica in Sicilia sempre più acuta con particolare negativa ricaduta in provincia di Trapani.
Stamani il Sindaco Giacomo Tranchida ha formalmente richiesto un consiglio comunale straordinario ed urgente al fine di rendere edotta la comunità cittadina e debitamente riscontrare la domanda di aiuto delle diverse comunità trapanesi in difficoltà, così come richiesto dal governo della Regione
Cosí ha scritto il Sindaco Tranchida al Presidente del Consiglio Mazzeo e pc anche alla Sigra Prefetto che stamani incontrerà sul delicato argomento: “La drammatica riunione di ieri sera della cabina di regia emergenza idrica regionale porta al necessario intervento solidaristico della città di Trapani / pozzi Bresciana per aiutare le comunità trapanesi a rischio approvvigionamento Siciliacque /
esaurimento fonte diga Garcia. Si ritiene indispensabile ed urgente una seduta straordinaria del consiglio comunale sull argomento, atteso anche i risvolti sociali che ne scaturiranno e le scelte emergenziali conseguenti”
Com. Stam.