Emergenza idrica in Sicilia sempre più acuta con particolare negativa ricaduta in provincia di Trapani
straordinario ed urgente al fine di rendere edotta la comunità cittadina e debitamente riscontrare la domanda di aiuto delle diverse comunità trapanesi in difficoltà, così come richiesto dal governo della Regione
Cosí ha scritto il Sindaco Tranchida al Presidente del Consiglio Mazzeo e pc anche alla Sigra Prefetto che stamani incontrerà sul delicato argomento: “La drammatica riunione di ieri sera della cabina di regia emergenza idrica regionale porta al necessario intervento solidaristico della città di Trapani / pozzi Bresciana per aiutare le comunità trapanesi a rischio approvvigionamento Siciliacque /
esaurimento fonte diga Garcia. Si ritiene indispensabile ed urgente una seduta straordinaria del consiglio comunale sull’argomento, atteso anche i risvolti sociali che ne scaturiranno e le scelte emergenziali conseguenti”
Com. Stam.