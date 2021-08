Palermo: “Gli incendi che hanno devastato centinaia di ettari di bosco, distrutto allevamenti di animali, aziende agricole e raso al suolo intere coltivazioni, adesso stanno creando gravi pericoli per il dissesto idrogeologico e smottamenti con frane, determinando gravi pericoli per la sicurezza pubblica e privata.

Servono concreti ed immediati interventi economici per l’intero comparto agricolo e zootecnico, oltre che per gli interventi di prevenzione sulle aree devastate dagli incendi”. A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo, che questa mattina, dopo essersi confrontato con alcuni sindaci delle aree interessate dagli incendi, ha incontrato l’assessore regionale all’agricoltura, Toni Scilla, per rappresentare la necessità di programmare interventi a garanzia di tutti coloro che hanno subito gravi danni dagli incendi dolosi.

“Ho molto apprezzato la prontezza del Presidente Musumeci – conclude il Parlamentare – con la richiesta al Governo centrale di una celere dichiarazione dello stato di emergenza. Per questo non condivido le polemiche di queste ore tra autorevoli esponenti della politica regionale e rappresentanti del governo nazionale. Oggi più che mai serve coesione e collaborazione a tutela del territorio siciliano. A tal proposito ringrazio l’assessore Scilla, sia per quanto fatto in questo frangente emergenziale, che soprattutto per avere questa mattina condiviso le proposte da me rappresentate – provenienti da amministratori comunali e da imprenditori agricoli – che chiedono interventi immediati e concreti a tutela dei danni subiti”.

