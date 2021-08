Palermo – L’ emergenza di queste settimane determinata da una imprevedibile e spietata furia incendiaria ha posto con evidenza due verità.

La prima che non siamo davanti a folli piromani che godono del rossore del fuoco ma di fronte ad una strategia criminale che ha pianificato la distruzione di migliaia di ettari, la seconda che i forestali siciliani. Unitamente ai Vigili del Fuoco e ai volontari sono stati in prima linea a contrastare le fiamme, a rischio della propria vita con mezzi e attrezzi certamente insufficienti e certamente non idonei a fronteggiare una tale calamità dolosa. ” A dichiararlo è Salvino Caputo responsabile per Forza Italia del Dipartimento siciliano per le attività produttive che ha posto l’attenzione verso il Governo regionale di definire in tempi brevi la stabilizzazione di quello che resta degli. Operai forestali stagionali. ” Credo che i detrattori – ha, aggiunto Salvino Caputo – che in maniera ingiusta e colpevole additavano gli. Operai forestali quali autori degli incendi non solo debbano ricredersi ma porgere ufficialmente le scuse e ringraziare la loro dedizione, spirito di sacrificio e coraggio. Adesso il Governo con assoluta priorità, unitamente al Parlamento Siciliano deve definire la riforma del settore forestale recependo le istanze formulate dai loro rappresentanti sindacali. È un gesto dovuto verso tutti coloro che si sono impegnati in prima fila per salvare case, vite umane, allevamenti e agricoltura. “Intanto il deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione attività produttive, Mario Caputo sta incontrando delegazioni di operai forestali al fine di rappresentare al Presidente Miccichè la necessità ed urgenza di salvaguardare i diritti della categoria.

Com. Stam.