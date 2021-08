” Apprendo con soddisfazione che nessuno si è lanciato ad addossare la matrice dolosa degli incendi che hanno messo in ginocchio la Sicilia ed in particolare la provincia di Palermo.

Ma ciò non toglie che al dì là della immancabile considerazione dei pericoli post incendi come quello idrogeologico e di frane, e del conseguente scaricabarile su presunte omissioni e responsabilità da parte di istituzioni regionali o comunali, bisogna porre un freno all’utilizzo delle aree colpite da incendi ” È quanto dichiarato da Salvino Caputo responsabile per Forza Italia del Dipartimento regionale per le Attività produttive che ha condiviso il ragionamento lanciato da Coldiretti Sicilia.. ” Tolto il ragionamento – ha aggiunto salvino Caputo – di chi abbia interesse a distruggere dolosa mente centinaia di ettari di boschi, aree limitrofe ad abitazioni o zone destinate a coltivazioni agricole, va posto il problema di delimitare con rigide normative l’utilizzo di aree incendiate. Fermi restanti gli attuali divieti di interventi in aree incendiate, va imposto il divieto di realizzare in aree incendiate impianti destinati al fotovoltaico. Ciò per evitare nel novero della prevenzione che si possano utilizzare aree liberate da incendi per posizionare impianti di energia alternative. Certamente – ha precisato Salvino Caputo – non intendo colpevolizzare imprenditori che con onestà investono in questo delicato settore, ma non vi è dubbio che attorno al mondo imprenditoriale delle energie alternative gravitano interessi economici enormi, che non possono sfuggire a precisi settori della criminalità organizzare. Ecco perché, anche a tutela di chi investe nel comparto imprenditoriale con onestà e correttezza, va eliminato ogni investimento in zone oggetto di incendi dolosi “

