Emergenza medici di base – Aggiornamento

L’Amministrazione Comunale di Francofonte è in costante contatto con i vertici dell’ASP di Siracusa per affrontare la grave carenza di medici di medicina generale che interessa il nostro territorio.

In questi giorni si stanno definendo le prime misure di intervento, frutto di una collaborazione istituzionale continua e concreta, che hanno l’obiettivo di garantire, già nell’immediato, un miglioramento dell’assistenza primaria per i cittadini.

Siamo consapevoli delle difficoltà e dei disagi che la situazione attuale comporta, ma vogliamo rassicurare tutta la comunità: la questione è seguita con la massima attenzione e priorità.

A breve comunicheremo in maniera dettagliata le iniziative che verranno attuate, con indicazioni precise sui servizi e sulle modalità di accesso.

Il Sindaco

Daniele Lentini

L’Assessore alla Sanità

Francesco La Rocca

Com. Stam.