Emergenza medici di base – primi risultati concreti grazie alla collaborazione tra Comune e Asp di Siracusa

A seguito della nota urgente inviata lo scorso 29 luglio e dei continui contatti tra l’Amministrazione comunale di Francofonte e i vertici dell’ASP di Siracusa, sono stati ottenuti i primi risultati concreti per far fronte alla grave carenza di medici di medicina generale nel territorio.

L’ASP ha accolto la richiesta di intervento immediato e, grazie alla manifestazione di disponibilità pubblicata nei giorni scorsi, sei medici di medicina generale hanno accettato di incrementare il proprio massimale da 1.500 a 1.800 assistiti.

Questa misura consentirà a 1.800 cittadini di poter scegliere un medico di base, riducendo sensibilmente il numero di persone prive di copertura sanitaria.

Per garantire la massima accessibilità, alcuni di questi medici – provenienti da fuori sede – opereranno presso un locale comunale in contrada Quadri, messo a disposizione dal Comune di Francofonte.

Parallelamente, l’ASP sta predisponendo l’attivazione di un Presidio di Primo Intervento presso i locali della Guardia Medica in contrada Coco, operativo dal 18 agosto 2025 e aperto, presumibilmente, dal lunedì al venerdì per un’ampia fascia oraria ancora da definire. Il presidio offrirà visite mediche e la possibilità di prescrivere i farmaci necessari, fornendo così un servizio immediato alla popolazione.

Un’ulteriore misura in arrivo è la richiesta, da parte dell’ASP di Siracusa, di bandire con urgenza gli ambiti carenti per la città di Francofonte, passaggio fondamentale per l’assegnazione stabile di nuovi medici di medicina generale.

> “Esprimiamo profonda soddisfazione per questo primo risultato – dichiarano il Sindaco Daniele Lentini e l’Assessore alla Sanità Francesco La Rocca – frutto di un confronto istituzionale costante e di una collaborazione fattiva con l’ASP di Siracusa. A nome dell’Amministrazione e dell’intera cittadinanza, rivolgiamo un ringraziamento particolare al Direttore Generale dell’ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, per la tempestività, la disponibilità e la sensibilità dimostrate di fronte a una situazione di estrema urgenza.”

L’Amministrazione comunale sottolinea che la strada verso una soluzione definitiva è ancora lunga, ma queste misure rappresentano un passo importante per garantire la continuità dell’assistenza primaria. Il Comune continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, lavorando in sinergia con l’ASP e con tutti gli enti competenti nell’interesse della comunità.

Com. Stam.