Emergenza tentati suicidi CPR Torino e conseguente impiego volanti

Egregio Sig. Questore, ci preme evidenziare come Segreteria Provinciale che, nell’ultimo mese, i tentativi di suicidio, posti in essere da alcuni ospiti della struttura del CPR di Torino, sono notevolmente aumentati

Detti tentativi di gesti “anticonservativi” pare avvengano con diverse modalità che variano dall’ingestione di corpi estranei, di liquidi tossici o di impiccagione. Solo nel mese in corso pare si sono registrati almeno una trentina di casi, molti dei quali avvengono in simultanea con punte di 6 ospiti al giorno, costringendo così l’apparato Volanti e Vigilanze presenti sul territorio ad essere distolte dai propri compiti primari per garantire la sorveglianza dei soggetti all’interno delle strutture sanitarie in attesa di ricevere le cure del caso e, come spesso avviene, dimessi

Pare, anche, che la maggior parte di questi ospiti, dopo le dimissioni ospedaliere, venga resa incompatibile con la struttura C.P.R. e quindi invitata formalmente a lasciare il Territorio Nazionale. Pare, ancora, che questi tentativi di suicidio si siano moltiplicati a dismisura subito dopo la morte di uno degli ospiti.

Anche gli organi di stampa hanno portato all’attenzione questa situazione che rischia di far collassare l’intero sistema di gestione di ospitati e di operatori di Polizia impegnati in altri servizi d’Istituto.

Se è vero che con fatica si è sempre riusciti ad arginare questa situazione, grazie alla professionalità di chi ha l’onere di gestire l’emergenza nel momento in cui si verifica, ci chiediamo cosa potrebbe succedere se i tentativi giornalieri di suicidio aumentassero ancora costringendo un numero elevato di operatori impiegati nel controllo del territorio ad essere distolti dal proprio compito per vigilare gli ospiti durate gli accertamenti sanitari; ciò a discapito dell’attività di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, come accaduto, interessa più equipaggi in più quadranti giornalieri per singolo soggetto che compie gesti anticonservativi.

L’attività di controllo del territorio posta in essere dalle volanti è fondamentale e specifica per la prevenzione e repressione dei reati, pertanto la soppressione delle stesse secondo noi è deleteria. Siamo dinanzi al classico caso in cui “si tira la coperta da una parte per coprire e si scopre l’altra estremità”!

Il Segretario Generale Provinciale (Daniele Bucci)

Com. Stam.