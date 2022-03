Emergenza Ucraina. il Comune di Marsala mette a disposizione locali per “Centro Raccolta” nella sede della Polizia Municipale

Per fare fronte all’emergenza umanitaria che si sta consumando in Ucraina proprio in questi giorni, il Comune di Marsala mette a disposizione di tutte le realtà del territorio i locali presso il Comando di Polizia Municipale di via Ernesto del Giudice. Qui potranno confluire le offerte di generi di prima necessità in soccorso del popolo ucraino.

Al momento, il “Centro Raccolta” sarà aperto domani – Sabato 5 – e Domenica 6 Marzo; successivamente, ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 17. Le giornate di raccolta potranno essere ampliate in seguito all’adesione all’iniziativa di ulteriori associazioni.

