Emergenza umanitaria in Ucraina

Il Sindaco di Piana degli Albanesi scrive al Prefetto per la disponibilità di apertura centri di accoglienza nel proprio comune “il diritto alla pace è dovere di ognuno”

“A fronte dei gravi avvenimenti succedutisi in terra Ucraina a seguito dell’inaudita azione militare attivata dal governo russo, si assiste quotidianamente ad una escalation di attentati alla vita di innocenti vittime.

Mi corre l’obbligo e la necessità, come Amministratore e, soprattutto, come cittadino e padre di famiglia, di ricorrere alla coscienza di tutti, e ognuno per le proprie competenze e possibilità, per costruire il nostro ruolo essenziale di garanti del diritto alla libertà, alla pace e di fautori di accoglienza e aiuto per ogni cittadino del mondo che vede minata la propria vita e l’incolumità dei propri familiari.

Nel contesto storico e politico estero che si prospetta sempre più critico, non possiamo assistere inermi, ma dobbiamo agire e concretizzare i principi di solidarietà e condivisione.

Come Sindaco del Comune di Piana degli Albanesi, componente del Direttivo ANCI Regionale, ho spronato e accolto con grande interesse e fiducia ogni iniziativa che possa essere considerata efficace e fattiva per potere affrontare azioni di supporto e aiuto concreto rivolti alle famiglie e ai civili ucraini che, costretti ad abbandonare le proprie dimore e la propria vita in Ucraina.

L’obiettivo cardine è quello di costituire una rete di accoglienza e aiuto per ogni profugo ucraino presso il nostro Comune dove è già presente una cospicua rappresentanza Ucraina con Mariana Sush che in data odierna è stata ricevuta dall’Amministrazione comunale per confermare la disponibilità ed il concreto aiuto della nostra comunità alla nobile causa del popolo Ucraino.

Per queste motivazioni ho voluto indirizzare una nota al Prefetto di Palermo proprio al fine di dare la disponibilità per l’attivazione di centri di accoglienza.

Nello specifico nel nostro territorio sussiste la presenza di più strutture che potrebbero essere idonee, a tal proposito sono state già raccolte le disponibilità da parte di tre enti del terzo settore Soc. Coop. La Fenice, Kleise Coop Sociale, Controvento Società Cooperativa Sociale, che operano a Piana degli Albanesi e che desiderano partecipare come parte integrante di un circuito umanitario.

La guerra sconvolge e rivoluziona non solo le vite, ma anche le coscienze e le responsabilità di ognuno di noi.

Dobbiamo essere protagonisti e fautori del diritto alla pace, il diritto tra i diritti, dovere morale di ogni cittadino del mondo che rispetta in maniera inviolabile la vita e il futuro altrui.”

Ha dichiarato Il Sindaco Rosario Petta

