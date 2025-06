Emir Cup 2025 Trap, a Grazini e Sessa la coppa dell’Emiro All’Italia un totale di 8 ori, 11 argenti e 7 bronzi

Massa Martana (PG) – Anche per la stagione 2025 l’Emir Cup, ospitata dalle pedane del Tav Umbriaverde di Massa Martana (PG), l’Italia ne è uscita a testa alta, con il maggior numero di medaglie tra le nazioni in gara: 8 d’oro, 11 d’argento e 7 di bronzo.

Nella Categoria Man ID (gli atleti che negli ultimi 5 anni hanno partecipato a gare internazionali, n.d.r), il podio si è tinto interamente con il verde, bianco e rosso del Tricolore italiano. Il gradino più alto, il trofeo e la medaglia più preziosa li ha conquistati Valerio Grazini (Carabinieri) di (Viterbo) con il punteggio di 122/125+6 in qualificazione e 47+1 in finale. Medaglia d’argento per Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari con 122/125+4, terzo posto e medaglia di bronzo per Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT) con 122/125+12 e 36/40. Successo completamente italiano anche per il podio Lady, cinque dei sei posti disponibili in finale occupati dalle nostre connazionali. Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) ha sollevato dalla cima del podio il trofeo e si è messa al collo la medaglia più preziosa con 122/125 e 45/50 in finale, a seguirla sul secondo gradino, con la medaglia d’argento, è stata Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma con 116/125+18 e 41/50, Alessandra Della Valle (Fiamme Oro) di Solaro (MI) si è invece meritata il bronzo con 120/125+2 e 31/40. Tra le Junior Lady la prima posizione è stata occupata da Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR) con 111/125 e 44/50, Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC) ha centrato la piazza d’onore, prima in qualificazione con 115/125, ha concluso la finale ad un solo piattello di distanza dall’avversaria lombarda, 43/50. Terza posizione per Valentina Archetti (Fiamme Oro) di Coccaglio (BS) con 114/125+2 e 33/40. All’Italia anche l’oro dei Junior Man, vinto da Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS) con 122/125 e 47/50, alle sue spalle il brasiliano Haddy Darwich Gomes, con 119/125 e 44/50. Da medaglia bronzo l’ottima prova di Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS) con 117/125+4 e 33/40. Al francese Romain Le Carpentier (FRA) l’oro dei Men NO ID (gli atleti che negli ultimi 5 anni non hanno partecipato a gare internazionali, n.d.r), con il punteggio di 116/125+3 e 43/50, immediatamente al suo seguito Luca Sparamonti (Marina Militare) di Terni con l’argento con il punteggio di 116/125+4 e 39/50. In terza posizione Diego Meoni (Vigili del Fuoco) di Terni con 120/125 e 32/40. I vincitori delle restanti Categorie e Qualifiche sono stati: tra i Veterani Marcos Sergio Gonzales (BRA) con 111/125, in PT1 Davide Fedrigucci () di () con 90/125 e 28/50, in PT2 Miroslav Lidinsky (CZE) con 112/125 e in PT3 Steve Nothum (LUX) con 99/125. Numerose medaglie per l’Italia sono arrivate anche dalle gare a Squadre: oro, argento e bronzo dal Team ID e Dal Team Lady, argento e bronzo dal Team Junior e un argento dal Team NO ID. Il prossimo appuntamento in programma sarà con la gara di Skeet Mixed Team della Green Cup, mercoledì 9 luglio.

RISULTATI

Men ID: 1° Valerio GRAZINI (ITA) 122/125+6 – 47/50+1; 2° Matteo MARONGIU (ITA) 122/125+4 – 47/50+0; 3° Erminio FRASCA (ITA) 122/125+12 – 36/40.

Ladies: 1ª Erica SESSA (ITA) 122/125 – 45/50; 2ª Federica CAPORUSCIO (ITA) 116/125+18 – 41/50; 3ª Alessandra DELLA VALLE 120/125+2 – 31/40.

Men NO ID: 1° Romain LECARPENTIER (FRA) 116/125+3 – 43/50; 2° Luca SPARAMONTI (ITA) 116/125+4 – 39/50; 3° Diego MEONI (ITA) 120/125 – 32/40.

Junior Men: 1° Francesco TANFOGLIO(ITA) 122/125 – 47/50; 2° Haddy DARWICH GOMES (BRA) 119/125- 44/50; 3° Luca GERRI (ITA) 117/125+4 – 33/40.

Junior Lady: 1ª Martina MONTANI (ITA) 111/125 – 44/50; 2ª Sofia GORI (ITA) 115/125 – 43/50; 3ª Valentina ARCHETTI (ITA) 114/125+2 – 33/40.

Veterani: 1° Marcos Sergio GONZALES (BRA) 111/125; 2° MASSIMO RUTA (ITA) 108/125; 3° Sauro RUGGERI (ITA) 106/125.

Team ID: 1ª (ITA) Simone Lorenzo PROSPERI, Erminio FRASCA e Emanuele BUCCOLIERI 365/375; 2ª (ITA) Matteo D’AMBROSI, Matteo MARONGIU e Riccardo MIRABILE 365/375; 3ª (ITA) Mauro DE FILIPPIS, Massimo FABBRIZI e Giovanni PELLIELO 362/375.

Team Lady: 1ª (ITA) Alessandra DELLA VALLE, Giulia GRASSIA, e Diana GHILARDUCCI 352/375; 2ª (ITA) Erica SESSA, Alessia IEZZI e Silvana Maria STANCO 351/375; 3ª (ITA) Federica CAPORUSCIO, Isabella CRISTIANI e Marialucia PALMITESSA 346/375.

Team Junior: 1ª (ITA) Francesco TANFOGLIO, Luca GERRI e Fabrizio FISICHELLA 353/375; 2ª (ITA) Alessandro MATERAZZO, Giuseppe FIUME e Diego MARTELLI 345/375; 3ª (FRA) Thomas AGEZ, Paul BAYARD e Enzo DURY 341/375.

Team NO ID: 1ª (CHN) Liang CHEN, Jie LIU e Haiyan YANG 333/375;2ª (ITA)Luca SPARAMONTI, Alessandro BAGAGLINI e Mattia Polidori 331/375, 3ª (KUW) Jaber ALBEGHAILI, Abdulaziz ALRASHIDI, Saad ALMUTAIRI 318/375.

PT1: 1° Davide FEDRIGUCCI (ITA) 90/125 – 28/50; 2° Osama KAMSHAD (KUW) 94/125 – 25/50; 3° Roman TELICKA (CZE) 89/125 – 21/40.

PT2: 1° Miroslav LIDINSKY (CZE) 112/125; 2° Sandro GUADAGNOLO (ITA) 105/125; 3° Jaroslav Fox VOSICKY (CZE) 74/125.

PT3: 1° Steve NOTHUM (LUX) 101/125; 2° Massimiliano BRACCI (ITA) 99/125; 3° Martin TOMEK (CZE) 92/125.

Com. Stam. + foto FITAV

Emir Cup 2025 – eam Ladies

Emir Cup 2025 – Podio ID