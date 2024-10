Emissione di 11 francobolli della serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati all’imprenditoria italiana

Poste Italiane comunica che oggi 17 ottobre 2024 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy undici francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica

“le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati all’imprenditoria italiana: Cartiere Paolo Pigna; Fonderia di Campane Marinelli, nel centenario della concessione del titolo pontificio; Damiani, nel centenario della fondazione; Pineider, nel 250° anniversario della fondazione; Balma, Capoduri & C., nel centenario della fondazione; Eridania Italia, nel 125° anniversario; Pellegrini, nel centenario della fondazione; Cooperativa Ceramica d’Imola, nel 150° anniversario della fondazione; Amaro Lucano; De Nigris 1889, nel 135° anniversario della fondazione; Eli Lilly Italia, relativi al valore della tariffa B pari a 1.25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari per ciascun francobollo

Foglio: quarantacinque esemplari

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti:

Cartiere Paolo Pigna: a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Fonderia Campane Marinelli: a cura di Giustina Milite.

Damiani: a cura di Damiani e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Pineider: a cura di Pineider 1774 Srl e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Balma, Capoduri & C.: a cura della società ICS Comunicazione e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Eridania Italia: a cura di Claudia Giusto.

Pellegrini: a cura di Emanuela L’Abate.

Cooperativa Ceramica d’Imola: a cura dello Studio FM di Milano e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Amaro Lucano: a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

De Nigris 1889: a cura di Mimmo Paladino.

Eli Lilly Italia: a cura di Eli Lilly Italia e Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Vignette:

Cartiere Paolo Pigna: riproduce la copertina di uno dei quaderni d’epoca prodotti dalla Cartiere Paolo Pigna S.p.A. che ha contribuito ad alfabetizzare l’Italia e ormai diventati autentici prodotti cult. In particolare, il quaderno Bella Copia, progettato nel 1951 e ispirato al boom economico italiano di quegli anni. Il personaggio racchiuso in basso in un tondo intende rappresentare la creatività.

Fonderia Campane Marinelli: raffigura alcune delle fasi della lunga e complessa realizzazione delle campane secondo tecniche millenarie in uso nella Fonderia Marinelli di Agnone; a sinistra, alcuni operatori sono intenti a governare la materia incandescente durante la fusione del bronzo. In primo piano, spicca la campana commemorativa del centenario della concessione dello stemma Pontificio alla Fonderia Marinelli, dietro, in successione, modelli rappresentativi delle varie fasi di lavorazione.

Damiani: su un fondino beige, riproduce il gioiello denominato “Eternal Blue”, design ideato da Giorgio Grassi Damiani e realizzato dalla celebre Maison Damiani, delimitato, in alto, dal logo dell’azienda.

Pineider: riproduce, su campitura verde scuro, il logo della storica azienda italiana ispirato allo stemma araldico della famiglia, seguito dal pay-off “UNA STRORIA ITALIANA”. Fondata a Firenze nel 1774, Pineider produce da 250 anni articoli di pelletteria, strumenti di scrittura e cartoleria di lusso, di piccole e grandi dimensioni.

Balma, Capoduri & C.: raffigura, in primo piano, cucitrice Zenith 548 e la confezione dei punti metallici Zenith 130/E con, sullo sfondo, il logo del centenario del marchio Zenith, che coincide con quello dell’azienda produttrice Balma, Capoduri & C. S.p.A. con sede a Voghera, Pavia.

Eridania Italia: raffigura un armonico contesto familiare in cui mamma e figlia preparano insieme una torta utilizzando lo zucchero Eridania, rappresentato dal caratteristico e iconico pacco rosso in cui si staglia, in bianco, un grifone che regge la lettera “E”; la composizione è delimitata, i basso, dalla scritta “ERIDANIA” che campeggiava nelle confezioni di zucchero degli anni ’60, in alto, dal claim “125 ANNI DI DOLCEZZA”, tratto dal logo del 125° anniversario.

Pellegrini: riproduce una macchina per scrivere Underwood modello 5 delimitata in alto, rispettivamente a destra e a sinistra, dall’acronimo “GP”, tratto dal logo dell’azienda, e dalla scritta “Pellegrini”, ricavata dalla storica insegna esterna della sede di Venezia San Bartolomeo; sugella la vignetta il pay-off collegato alla società “IL FUTURO IN ANTICIPO DAL 924”.

Cooperativa Ceramica d’Imola: riproduce, al centro, il logo del centocinquantesimo anniversario della fondazione di Cooperativa Ceramiche d’Imola, player globale nei pavimenti e rivestimenti in ceramica, simbolo del Made in Italy nel mondo. Il tutto inserito si sfondo fatto a griglia modulare, composta da elementi stilizzati di ceramica che riflettono sia la solidità che l’adattabilità al presente e quindi la propensione a rinnovarsi nel tempo dell’azienda imolese. Sugella la vignetta il pay-off “150 YEARS YOUNG”.

Amaro Lucano: riproduce una delle etichette più iconiche nella storia dell’Amaro Lucano raffigurante la Pacchiana, la donna simbolo degli usi e costumi lucani che indossa il caratteristico vestito composto da diversi elementi: un’aquila, animale fiero e regale, che fra gli artigli reca un nastro su cui campeggia il motto dell’azienda “LAVORO ED ONESTA’”, lo stemma della Real Casa Savoia, di cui la famiglia Vena con il suo amaro Lucano divenne fornitore ufficiale, e una serie di medaglie che rappresentano i riconoscimenti ottenuti dall’azienda alle varie fiere e kermesse di settore. La composizione è delimitata in alto dalla scritta “AMARO LUCANO”.

De Nigris 1889: raffigura, su campitura viola, un’aquila, elemento distintivo del marchio De Nigris che caratterizza l’identità del brand, immagine allegorica ed evocativa che intende rappresentare un legame tra la tradizione ormai secolare con visione di un futuro più veloce e sostenibile. La composizione è delimitata, in alto, dal logo, dell’azienda De Nigris con il claim “MAESTRI ACETIERI DAL 1889” e in basso dal pay-off “OLTRE CENTO ANNI SI SAPORE NEL MONDO”.

Eli Lilly Italia: su un fondino rosso, rappresentativo del colore dell’azienda che ne caratterizza il logo ufficiale riprodotto in alto a sinistra con il claim “A MEDICINE COMPANY”, è raffigurata una goccia di sangue in trasparenza che esemplifica la misurazione della glicemia necessaria per la diagnosi e il controllo del diabete, oggi trattabile grazie all’insulina che Lilly ha commercializzato come prima azienda al mondo. Sulla destra, il profilo dell’Italia rappresenta il radicamento dell’azienda nel nostro Paese da 65 anni con uno dei più importanti siti produttivi farmaceutici al mondo a Sesto Fiorentino, Firenze.

Completano i francobolli le rispettive legende: “CARTIERE PAOLO PIGNA”; “FONDERIA DI CAMPANE MARINELLI”, CENTENARIO DEL TITOLO PONTIFICIO” e “AGNONE”; “100 ANNI DI PASSIONE ITALIANA”, per Damiani; “COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA DAL 1874”; “DAL 1894” per Amaro Lucano;” IN ITALIA DAL 1959”, per Eli Lilly Italia. Su tutti francobolli la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R., in Piazza di S. Silvestro, 19, per tutti i francobolli.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per ogni francobollo è stata realizzata una cartella filatelica composta dal francobollo singolo, la quartina, la busta primo giorno, la cartolina affrancata ed annullata e bollettino illustrativo. Prezzo 20€, mentre la cartella filatelica dedicata a Damiani 23€.

