Emissione di due francobolli dedicati a Nanni Loy, nel centenario dalla nascita e alla Canzone “Con te partirò” nel 30° anniversario

Poste Italiane comunica che oggi 23 ottobre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicato a Nanni Loy, nel centenario dalla nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€ Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Emanuela L’Abate.

La vignetta raffigura un ritratto di Nanni Loy, regista, sceneggiatore e autore di programmi televisivi innovativi che ha saputo raccontare, con uno stile originale che mescola umorismo e dramma, l’Italia del Novecento. Sullo sfondo, si stagliano un cono di luce e una cinepresa, elementi grafici rappresentativi del cinema e della televisione.

Completano il francobollo la legenda “NANNI LOY” e “1925-1995”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Cagliari Centro.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Con te partirò

Poste Italiane comunica che oggi 23 ottobre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicato alla canzone Con te partirò, nel 30° anniversario, relativo al valore della tariffa A pari a 3,00€

Tiratura: centosessantamila esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un particolare del testo della celebre canzone “Con te partirò” che focalizza l’inciso, interpretata e portata al successo da Andrea Bocelli al Festival di Sanremo nel 1995. Sullo sfondo, a campitura monocromatica bordeaux, si intravedono un uccello in volo e un pentagramma tratto dallo spartito della canzone.

Completano il francobollo la legenda “30 ANNI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A”.

Foglietto:

Bozzetto: progetto grafico di Stefano Scozzese e del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

racchiude al centro, un esemplare del francobollo che evidenzia su un fondino che continua con le caratteristiche e gli elementi grafici del dentellato, completando il testo della canzone Con te partirò; a sinistra, si staglia un profilo di Andrea Bocelli, interprete del brano. In basso sono riportati i crediti del compositore “F. SARTORI” e dell’autore “L. QUARANTOTTO” e degli editori “© SUGARMUSIC SPA, DOUBLE MARPOT EDIZIONI MUSICALI”.

In basso, a sinistra, è riprodotto il logo monocromatico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, a destra il codice a barre per la rilevazione automatica dei francobolli.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

