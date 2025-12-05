Emissione francobolli Agrigento Capitale italiana della Cultura/Taranto Città Europea dello Sport/Città di Napoli

Poste Italiane comunica che oggi 5 dicembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato alla città di Napoli, nel 2500° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€ Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e produzioni Tradizionali dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta raffigura il Golfo di Napoli con il Vesuvio che si erge maestoso sullo sfondo, uno dei panorami più riconoscibili e amati al mondo. Un’immagine che racchiude la forza simbolica della città partenopea: una storia antica e stratificata, ma sempre capace di guardare avanti. In alto campeggia il logo del 2500° anniversario della fondazione, ideato da Rita Zunno: un lavoro grafico celebrativo composto da segni e simboli che evocano l’anima di Napoli. Accanto, il claim “NAPOLI MILLENARIA RADICI, IDENTITA’, FUTURO” che sintetizza lo spirito delle celebrazioni.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Napoli.

E’ disponibile anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Poste Italiane comunica che oggi 5 dicembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicato ad Agrigento 2025 Capitale italiana della Cultura, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Matias Hermo.

La vignetta raffigura il Tempio dei Dioscuri, conosciuto anche come Castore e Polluce, i figli di Zeus, risalente al V secolo a.C., uno dei monumenti più rappresentativi del Parco Archeologico della Valle dei Templi e simbolo della città di Agrigento. Sullo sfondo si intravede il mare che bagna la costa siciliana, a rappresentare il Mediterraneo che ha scritto la storia dell’Europa. In alto, a sinistra, è riprodotto il logo di Agrigento 2025 – Capitale italiana della Cultura.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Agrigento Centro.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Poste Italiane comunica che oggi 5 dicembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato a Taranto, Città Europea dello Sport, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,35€

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Emanuela L’Abate.

La vignetta raffigura un particolare del Monumento al Marinaio, che svetta maestoso con i suoi sette metri di altezza, lungo il corso Due Mari di Taranto, realizzato dallo scultore Vittorio di Cobertaldo nel 1974, omaggio al legame eterno tra la città pugliese e il mare. A destra, è riprodotto il logo realizzato in occasione della proclamazione per l’anno 2025 di Taranto Città Europea dello Sport, che suggella la sua vocazione sportiva.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Taranto Centro.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

