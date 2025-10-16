Emissione francobolli dedicati ai Buoni fruttiferi postali nel centenario e alla FAO nell’80° anniversario

Buoni fruttiferi Poste Italiane comunica che oggi 16 ottobre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato ai Buoni fruttiferi postali, nel centenario, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€ Tiratura: trecentocinquantamila esemplari.Foglio: ventotto esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Raffaele Di Cintio.

La vignetta raffigura, su un fondino tricolore, nettuno con cornucopia, ispirato alle tante sculture dedicate alla famosa divinità mitologica che caratterizza, da qualche anno, i buoni fruttiferi postali. In alto, al centro e in basso, sono riprodotti i rispettivi loghi di Poste Italiane S.p.A., del centenario dei Buoni fruttiferi postali e di Cassa Depositi e prestiti S.p.A.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma Eur.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

FAO Poste Italiane comunica che oggi 16 ottobre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato alla FAO, nell’80° anniversario relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1.35€

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura della FAO e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura, in primo piano, il logo dell’80° anniversario della FAO, Organizzazione delle nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, fondata il 16 ottobre 1945, che richiama gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, il marchio istituzionale della FAO e il motto “Fiat panis”, rappresentato simbolicamente dalla spiga di grano integrata nel numero 80. Sullo sfondo, è riprodotta la sede FAO di Roma, nello storico quartiere Aventino, con la bandiera dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che svetta in alto, a sinistra.

Completano il francobollo la legenda “ANNIVERSARIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Com. Stam. + foto