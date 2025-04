Emissione francobolli Fendi, Loacker e Basaltina – Fratelli Antongini&Comp, Mastro Raphaël, Talarico e Soldini

Poste Italiane comunica che oggi 4 aprile 2025 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati alle imprese nel centenario della fondazione:

Fendi, Loacker e Basaltina, relativi al valore della tariffa B 50g pari a 2,90€ per il francobollo Fendi e al valore della tariffa “B” pari a 1.30€ per il francobollo Loacker e Basaltina.

Tiratura: trecentomilaquindici esemplari per il francobollo Fendi, duecentocinquantamiladodici esemplari per il francobollo Loacker e duecentomilaventicinque esemplari per il francobollo Basaltina.

Fogli: Fendi quarantacinque esemplari, Loacker ventotto esemplari, Basaltina quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetti:

Fendi: progetto grafico a cura di Fendi e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A;

Loacker: progetto grafico a cura di Loacker S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Basaltina: a cura di Claudia Giusto.

Vignette:

Fendi

Riproduce il logo del centenario Fendi in evidenza sulla caratteristica texture FF creata nel 1965 dallo stilista Karl Lagerfeld. La doppia F, acronimo di “Fun Furs”, ovvero pellicce divertenti, è una dichiarazione audace che simboleggia l’identità Fendi e la creatività senza confini che si è svoluta nel tempo in molteplici varianti grazie all’eccellenza artigianale e allo stile innovativo.

Loacker

Riproduce, in primo piano, il famosissimo wafer, fiore all’occhiello della produzione Loacker conosciuto in tutto il mondo, affiancato alle nocciole che caratterizzano il gusto unico e inconfondibile della crema Napolitaner. Sullo sfondo svetta il logo del centenario della fondazione della ditta Loacker, tra le più importanti dell’Alto Adige.

Basaltina

Riproduce una serie di listelli realizzati con l’antica e pregiata pietra lavica di Bagnoregio contraddistinta con il marchio storico registrato Basaltina®, che, incrociandosi, formano una composizione geometrica in cui campeggia, al centro, il logo del centenario della fondazione dell’azienda Basaltina.

Completano i francobolli le rispettive legende “CHE BONTA’ e “DA UN SECOLO DIAMO VITA AD UNA PIETRA UNICA“, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B 50 g” e “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili per tutti i francobolli presso lo Spazio filatelia Roma.

l francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Per il francobollo dedicato a Fendi e Loacker sono state realizzate due cartelle filateliche contenenti rispettivamente, il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo. Prezzo 33€ per la cartella Fendi 25€ per la cartella Loacker.

Poste Italiane comunica che oggi 4 aprile 2025 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati al settore tessile: Fratelli Antongini & Comp, Mastro Raphaël, Talarico, Soldini, relativi al valore della tariffa B pari a 1.30€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari per ogni francobollo.

Fogli da quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetti:

Fratelli Antongini & Comp: progetto grafico a cura dell’Azienda Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Mastro Raphaël: progetto grafico a cura dell’Azienda Mastro Raphaël e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Talarico: progetto grafico a cura dell’Azienda Talarico e ottimizzata dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Soldini: a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Vignette:





Fratelli Antongini & Comp

Riproduce una bobina del pregiato filato rosso realizzato da Fratelli Antongini & Comp specializzata nella manifattura delle lane. In primo piano, al centro, spicca il logo dell’azienda che celebra 175 anni e nel tempo ha assunto la denominazione Manifattura lane Borgosesia e successivamente Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A., mentre sullo sfondo s’intravede la lettera “B”, acronimo di Baruffa.

Mastro Raphaël

Riproduce un particolare di un pregiato lino naturale con il ricamo in rilievo di un’ape, simbolo distintivo dell’azienda Mastro Raphaël nota per la sua maestria nel creare tessuti di alta qualità con dettagli raffinati e per le sue creazioni di prodotti tessili per la casa. In alto, svetta il logo dell’azienda.

Talarico

Riproduce una cravatta sartoriale realizzata con tessuto esclusivo da Talarico su cui spicca la famosa cucitura a “X”, realizzabile solo a mano, segno di riconoscimento che caratterizza la sua produzione. In alto, a destra, è presente il logo della ditta Talarico.

Soldini

Raffigura la scarpa che caratterizza il brand Soldini 80 famosa in tutto il mondo, rappresentativa di un design originale, delimitata, in alto, dal logo Soldini 80.

Completano i francobolli le rispettive legende “F.LLI ANTONGINI E CO” “MANIFATTURA LANE BORGOSESIA”, “175 ANNI DI ECCELLENZA”, “DAL 1967” e “CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili per tutti i francobolli presso l’ufficio postale di Roma V. R.

l francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Per il francobollo dedicato a Talarico è stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo. Prezzo 25€.

