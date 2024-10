Emozione Luca Lunetta: nuovo podio mondiale per il pilota dei Pata Talenti Azzurri FMI

Un altro prestigioso traguardo per Luca Lunetta e per il progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Dopo il terzo posto conseguito al MotorLand Aragón di Alcañiz, il giovane pilota supportato dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack ha concluso al secondo posto il Gran Premio della Thailandia del Mondiale Moto3 svoltosi domenica 27 ottobre al Chang International Circuit di Buriram.

Alla sua stagione d’esordio nel Motomondiale, con questo secondo podio il giovane motociclista capitolino si riafferma sempre più tra le splendide realtà della Velocità internazionale.

Dallo scorso mese di settembre entrato a far parte del gruppo sportivo dell’Arma dei Carabinieri, Luca Lunetta con la Honda NSF250RW schierata dal team SIC58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli è stato autore a Buriram di una prestazione da incorniciare, rientrando nel gruppo di testa in una corsa estremamente difficile per via delle mutevoli condizioni metereologiche.

Vice-Campione del Mondo JuniorGP in carica, da anni coinvolto nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI e formatosi in tutti i campionati della Federazione Motociclistica Italiana, Lunetta si è distinto in positivo nel gruppo di testa, con il secondo posto che rappresenta un premio per il lavoro compiuto nell’arco del fine settimana. Grazie a questo risultato figura provvisoriamente al dodicesimo posto in campionato con 102 punti finora totalizzati, secondo nella graduatoria Rookie of the Year riserva ai piloti alla loro stagione d’esordio nel Mondiale Moto3.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Il podio di Luca Lunetta a Buriram rappresenta una prestazione davvero incredibile. Su una pista che non aveva mai visto prima, in condizioni estremamente difficili, ha affrontato nel migliore dei modi una gara che poteva generare delle problematiche non di poco conto. Tutto quello che poteva essere difficile l’ha incontrato nel fine settimana, ma ne è uscito a testa alta, conquistando un podio straordinario. Grande merito a lui, alla sua squadra, ma anche al suo passato ed a chi gli è stato vicino in questi anni. Luca è un ragazzo fantastico che merita il percorso che sta facendo. Viene da una famiglia umile che ha sempre cercato le condizioni giuste per emergere, condividendo anche con noi e con le squadre che gli hanno dato fiducia in questi anni le scelte di carriera. Il talento si vedeva già e, coadiuvato da tanto lavoro ed impegno, adesso è riconosciuto da tutti nel paddock del Motomondiale. Per noi è una ragione d’orgoglio ed una grande emozione vederlo salire nuovamente sul podio, mostrando il logo dei Talenti Azzurri sul suo casco. Parliamo di un professionista vero che, dopo questa ennesima prestazione, ci fa ben sperare per gli anni a venire. Il motociclismo è fatto di tante variabili, ma i presupposti per vederlo sempre più protagonista ci sono tutti“.

Luca Lunetta tornerà in azione questo fine settimana al Sepang International Circuit, teatro del Gran Premio motociclistico della Malesia del Motomondiale 2024.

L’elenco dei piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

L’arrivo del Gran Premio di Buriram con Luca Lunetta secondo all’esposizione della bandiera a scacchi (Ph. SIC58 Squadra Corse)