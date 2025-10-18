Emozioni immediate al Rally Taormina 2025

Partenza da sogno tra le meraviglie e le migliaia di persone della “Perla dello Ionio”. Subito bagarre sulla Scifì–Limina e altro bagno di folla alla Prova Spettacolo di Roccalumera. Nucita–Floris afferrano il comando. De Luca: «La nostra città è patrimonio di tutti».

Taormina (ME) – Il Rally Taormina 2025 è entrato nel vivo nel segno dell’emozione e dello spettacolo. La cerimonia di partenza in Piazza Vittorio Emanuele II ha regalato un colpo d’occhio di straordinaria suggestione: migliaia di persone presenti nella capitale del turismo siciliano hanno salutato gli equipaggi nella cornice unica offerta dal teatro naturale di Taormina, con i riflessi del mare Ionio e l’imponente profilo dell’Etna sullo sfondo.

A sventolare il Tricolore, insieme agli organizzatori, il sindaco di Taormina Cateno De Luca, il direttore generale della Città Metropolitana Pippo Campagna e l’onorevole Pippo Lombardo, sindaco di Roccalumera.

Dopo l’abbraccio della città, la gara ha subito offerto i primi verdetti cronometrici con la PS1 “Scifì–Limina”, disputata in condizioni di asfalto già impegnative. Qui Andrea Nucita e Alessandro Floris, con la prima delle Skoda Fabia Rally2, hanno imposto il loro ritmo sin dai primi chilometri, costruendo un piccolo margine sui migliori inseguitori Emanuele La Torre e Rosario Siragusano, bravissimi a respingere l’attacco di Marco Pollara e Giuseppe Princiotto. Alle loro spalle Marcello Rizzo e Antonio Pittella hanno fatto meglio, all’esordio con la vettura boema in versione RS, di Danilo Novelli e Alessandro Anastasi.

Tra le due ruote motrici si è infiammato il duello tra Alessio Pollara con Sergio Raccuja, sulla Peugeot 208 Turbo, e Rosario Cannino con Giuseppe Buscemi. In evidenza anche Jerry Mingoia, autore di ottimi riscontri con la Peugeot 208 aspirata nella categoria R2B.

La successiva PS2 “Città di Roccalumera”, allestita nella zona artigianale del comune ionico, ha regalato grande spettacolo e un nuovo bagno di folla: tantissimi appassionati hanno gremito, in totale sicurezza, il tracciato per assistere ai passaggi funambolici dei concorrenti, in un’atmosfera di festa che ha ricordato le grandi occasioni del motorsport siciliano. Nucita ha concesso il bis, mentre Pollara ha recuperato qualcosa su La Torre. Ottima rimonta anche di Cannino, che tra le due ruote motrici si è portato a ridosso di Alessio Pollara: ora i due sono divisi da appena un centesimo.

Dopo le prime due prove, la classifica provvisoria vede al comando Nucita–Floris, seguiti da La Torre–Siragusano a 4”3, Pollara–Princiotto a 6”8 e Rizzo–Pittella a 9”8. Grande equilibrio in tutte le categorie, dove è impossibile qualsiasi pronostico.

Tra le vetture storiche la migliore prestazione, sulla P.S. 1 è arrivata dal Secondo Raggruppamento, con Giuseppe Termine e Onofrio Musso autori del miglior crono al volante della Porsche 911. Alle loro spalle si sono distinti Salvatore Mannino e Giacomo Giannone, seguiti da Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella, anch’essi su Porsche ma appartenenti al Terzo Raggruppamento. Nel Quarto, miglior tempo per Mario Avara e Giancarlo Cilia su Opel Kadett GSi, protagonisti di una prova costante e di ottimo livello.

La corsa proseguirà in serata con la PS3 “Scifì–Limina” Notturna, attesissima per i possibili risvolti sulla classifica generale e per la sua ambientazione spettacolare lungo le strade della riviera ionica.

