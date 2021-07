Siracusa – L’Opt di Siracusa, accreditato come organismo di valutazione, ha organizzato con l’ente certificatore Cepas, una sessione di esame per posatore cappotto termico.

In sinergia con la Premix, i lavoratori interessati sono stati impegnati in un corso di aggiornamento teorico-pratico di 16 ore per poi tenere l’esame domani, martedì 20 luglio.

Questa sessione di esame è dedicata esclusivamente a personale già specializzato con esperienza pluriennale che, attraverso un breve ma importante corso di aggiornamento, potrà sottoporsi alla prova per il riconoscimento di Certificazione nazionale.

«Come Opt stiamo inoltre organizzando per il prossimo autunno – spiega Alberto Di Stefano, presidente dell’Ente scuola edile Cpt di Siracusa – almeno altre due sessioni di esame. E predisporremo, nello specifico, due percorsi formativi diversi: uno sempre per lavoratori con acquisita esperienza pluriennale, di breve durata e l’altro, più lungo e articolato, per personale del mestiere ma senza esperienza specifica di posatore».

Aggiunge il vicepresidente Salvo Carnevale: «La formazione è totalmente gratuita, mentre per l’esame è previsto un contributo all’ente certificatore che per le imprese e i lavoratori associati e in regola con i versamenti al sistema bilaterale sarà ridotto e contenuto».

Di Stefano e Carnevale concludono: «Il posatore cappotto termico è una specializzazione importante di norma. Ma oggi, anche alla luce del superbonus 110%, lo è diventato, se possibile, ancora di più. E, pur non essendo allo stato ancora obbligatoria la certificazione, rappresenta un valore aggiunto in termini di qualità e di affidabilità. L’Opt di Siracusa si è, pertanto, organizzato per offrire al sistema delle imprese e dei lavoratori un servizio necessario, moderno, efficace e trasparente».

Le imprese e i lavoratori interessati possono contattare l’Ente per email (info@optsiracusa.it), telefonicamente (0931-22943) o direttamente negli uffici di viale Ermocrate 6 a Siracusa.

