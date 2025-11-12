Enti – rinnovata la convenzione tra FCI e UISP

Roma – Nella giornata di oggi è stata rinnovata la Convenzione tra la Federazione Ciclistica Italiana e l’UISP sulla base di quanto concordato nei giorni scorsi a seguito degli incontri avuti con gli Enti di Promozione Sportiva.

La firma della Convenzione, che nei contenuti ricalca quella in essere negli ultimi anni, mira a favorire l’attività di promozione e pratica del ciclismo in ambito amatoriale.

Il presidente FCI Cordiano Dagnoni: “Saluto con soddisfazione il rinnovo della Convenzione con UISP, uno degli Enti di promozione più radicati sul territorio con numerose iniziative legate alla promozione dello sport, anche in ambito sociale. Quello di oggi è un ulteriore passo verso una più razionale regolamentazione dell’attività amatoriale, nel rispetto delle leggi vigenti e con l’obiettivo di aumentare qualità e sicurezza nelle manifestazioni.”

Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp: “La convenzione sottoscritta tra UISP e FCI rappresenta un ulteriore passo, concreto e strutturale, verso un sistema sportivo più coeso e inclusivo. È un accordo che definisce gli ambiti di attività degli Organismi e valorizza la complementarità tra Federazione e Ente di promozione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, per offrire a tutti i ciclisti – agonisti e semplici appassionati – più opportunità e riconoscimento. Alta sarà l’attenzione rivolta alla tutela della salute, alla sicurezza di tutti i tesserati, alle garanzie assicurative. Lavoreremo insieme per una cultura del ciclismo diffusa, formativa e sostenibile, capace di unire chi vive la bici come attività sportiva, competitiva e non, ma anche come strumento di mobilità dolce, salute, libertà e cittadinanza attiva.”

Com. Stam. FCI