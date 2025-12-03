Entra di notte in uno studio dentistico e ruba 2 computer: scoperto dai Carabinieri  

Acireale (CT). Un colpo notturno ai danni di un ambulatorio odontoiatrico di Acireale ha dato il via a un’indagine lampo dei Carabinieri. All’apertura, la dentista, una 45enne residente ad Acireale ha scoperto che qualcuno, dopo aver forzato una porta secondaria, si era introdotto nel suo studio portando via due computer utilizzati per la gestione dell’attività.

La chiamata al 112 ha immediatamente attivato i militari della Stazione Carabinieri di Acireale che, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo, si sono subito messi all’opera eseguendo i rilievi tecnici e passando al setaccio l’intera zona per acquisire le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.

Proprio grazie ai filmati visionati, gli investigatori sono riusciti ad individuare il presunto responsabile: un 31enne, anche lui residente ad Acireale, riconosciuto dagli operatori intervenuti. Anche le tracce di sangue rinvenute sul luogo del furto, opportunamente repertate, sono potenziali elementi chiave per confermare l’identità dell’autore.

L’Autorità Giudiziaria, subito avvisata dai Carabinieri, sta valutando infatti l’invio dei reperti al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche R.I.S. di Messina per l’estrazione del profilo genetico, mentre gli uomini dell’Arma, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale hanno denunciato il 31enne per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.