Entra in un supermercato con delle cesoie da giardino ed infastidisce gli avventori: 28enne straniero arrestato dai Carabinieri

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Galliera, unitamente i militari dell’Aliquota Radiomobile di San Giovanni in Persiceto, hanno arrestato un 28enne pakistano, senza fissa dimora, noto alle Forze dell’Ordine, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblica Ufficiale.

L’episodio che ha portato all’arresto dell’uomo, nasce dalla segnalazione fatta al N.U.E., da parte di una donna, vice direttrice di un esercizio commerciale del suddetto Comune, la quale ha riferito ai Carabinieri che un soggetto, in evidente stato di alterazione psicofisica, dettato dall’abuso di sostanze alcoliche, è entrato all’interno del citato esercizio pubblico, brandendo delle cesoie da giardino, ed ha iniziato ad infastidire gli altri avventori. Alla vista dei Carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, il 28enne si è scagliato contro di loro, con calci e pugni, nel tentativo di scappare, ma i militari sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo in sicurezza. Soccorso dai sanitari del 118, il malvivente è stato tradotto presso le camere di sicurezza, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in attesa poi del processo per rito direttissimo.