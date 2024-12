ENULA, “ERANO MORE” onirica ricerca

Da venerdì 13 dicembre, c’è in radio e in digitale “ERANO MORE”(https://enula.lnk.to/eranomore), il nuovo brano di ENULA, il secondo singolo prodotto dai ROOM9 (già al lavoro con The Kolors, Alfa, Michele Bravi e moltissimi altri). “Erano More” (Universal Music Italia) è una ballad intensa e profondamente evocativa, capace di intrecciare immagini poetiche e crude in un mosaico di emozioni. Con una struttura narrativa che sembra oscillare tra il sogno e la realtà, Enula disegna una storia di intimità, perdita e ricerca di sé, dove ogni verso è impregnato di una struggente vulnerabilità.

«In questo pezzo esploro il dolore e la nostalgia – afferma Enula – in un’atmosfera quasi onirica di ricerca e di perdita evocando immagini potenti e contrastanti e trasformando le ferite in arte».

Enula Bareggi, in arte Enula, è nata nel 1998 e ha dimostrato fin da bambina un talento eccezionale nel campo della musica. Sin dall’infanzia, infatti, ha coltivato la sua passione per la musica attraverso lo studio della teoria e della pratica musicale, sviluppando una tecnica vocale raffinata e unicità nelle sue liriche. La svolta nella sua carriera è avvenuta nel 2020, quando ha deciso di presentarsi per un provino nel programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi. Il suo ingresso nel programma è stato un successo immediato, dopo aver vinto una sfida con la sua interpretazione del brano “Auricolari“. Durante il corso del programma, Enula ha continuato a stupire il pubblico con le sue esibizioni, presentando altri due brani di grande impatto: “Con(torta)” e “Da sola (con me)”, entrambi inclusi nel suo album di debutto del 2021 intitolato “Con(torta)”. L’album ha riscosso un notevole successo, totalizzando oltre 30 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Enula ha collaborato con vari artisti di rilievo nel panorama musicale italiano, come Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Katoo, Mr. Rain e Ibisco. Un momento significativo della sua carriera è segnato dalla collaborazione per il brano “Due Rose” dei Tiromancino, che è stato per più di cinque mesi nella top 100 delle classifiche radiofoniche dopo essere entrato in top 10. Nel 2023, Enula è stata scelta come voce protagonista della colonna sonora del film “Addio al nubilato 2“, diretto da Francesco Apolloni. Questa esperienza ha segnato il suo debutto cinematografico, interpretando il ruolo di Sofia accanto ad attori come Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa. Il suo singolo “Battito“, uscito il 5 gennaio (2024), ha ricevuto un caloroso apprezzamento dalla critica e dal pubblico. Nello stesso anno escono i brani “Big Bang” e “Domenica”.

https://www.instagram.com/_enula_ – https://www.tiktok.com/@enulandia

di Roberto Dall’Acqua

Foto ufficio stampa