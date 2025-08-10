Epica Day 2025: a Sinagra eventi musicali e festa della birra artigianale, dall’11 al 13 agosto modifiche alla viabilità lungo le SP 146A e 146bis

Il provvedimento della Città Metropolitana di Messina sarà valido dalle 19:00 dell’11 alle ore 5:00 del 12 e dalle ore 19:00 del 12 alle ore 5:00 del 13 agosto

La Città Metropolitana di Messina rinnova il proprio impegno a supporto delle iniziative locali, adottando misure mirate a garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e ordine pubblico.

In occasione dell’undicesima edizione dell’Epica Day, prevista l’11 e il 12 agosto 2025 a Sinagra, Palazzo dei Leoni ha disposto l’itituzione temporanea del senso unico lungo due tratti delle strade provinciali 146A e 146bis, nel percorso Ponte Naso – Sinagra, con l’obiettivo di agevolare l’accesso all’area artigianale PIM situata in contrada Filippello.

L’ordinanza sarà in vigore nelle fasce orarie comprese tra le 19:00 dell’11 agosto e le 5:00 del 12, e tra le 19:00 del 12 agosto e le 5:00 del 13 agosto.

Nello specifico, le modifiche interesseranno il tratto della strada provinciale 146bis tra il km 7+800 e il km 9+956, percorribile in direzione monte-mare, e quello della strada provinciale 146A tra il km 9+800 e il km 11+000, in direzione mare-monte.

L’Epica Day si conferma come un appuntamento dedicato alla promozione dell’imprenditorialità e della cultura locale, una manifestazione che ha saputo affermarsi nel tempo come realtà consolidata all’interno del panorama regionale.

“Il sostegno alle manifestazioni locali – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – è per noi un impegno costante. Eventi come l’Epica Day rafforzano il legame con il territorio e promuovono eccellenze che meritano di essere valorizzate. La Città Metropolitana di Messina è sempre pronta a garantire lo svolgimento sicuro e partecipato di appuntamenti che uniscono tradizione, impresa e comunità”.

Com. Stam. + foto