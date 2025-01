Epifania a Milano Lunedì 6 gennaio distribuzione di 1000 pani a Sant’Eustorgio dopo la sfilata dei Magi

Anche quest’anno l’iniziativa si ripete al termine della Messa delle ore 11 grazie alla Associazione Fornai Milano e ai volontari di ‘Pane in Piazza’, come messaggio di pace e fraternità. www.missioni.org

La mattina del 6 gennaio 2025, una processione di figuranti in costume parte dal Duomo di Milano per raggiungere la basilica di Sant’ Eustorgio, dove sono conservate le reliquie dei Magi, a cui è dedicata la festa dell’Epifania, ovvero appunto la ricorrenza della manifestazione di Gesù ai 3 misteriosi personaggi guidati dalla stella cometa. Per l‘occasione, da alcuni anni, l’Associazione Fornai Milano, grazie ai panificatori Bollani, Manzoni e Marinoni, partecipa alla storica celebrazione donando ai fedeli che partecipano all’evento al temine della Messa delle 12, 1000 pani benedetti per portare un umanissimo messaggio di pace e fraternità. A distribuirli sono i volontari di ‘Pane in piazza’, il grande evento benefico promosso dai Frati Cappuccini Missionari e Famiglia Marinoni che nel 2025 tornerà in pazza Duomo a fine agosto con il Patrocinio del Comune e la benedizione dell’Arcivescovo Mons. Vescovo Mario Delpini. Ecco il programma del 6 gennaio: dalle ore 11,15 antichi pastori, dame, fanti e cavalieri da piazza Duomo percorrono via Torino, sostano davanti la basilica di San Lorenzo per rievocare l’incontro dei Magi con Erode e la sua scorta e poi attraverso corso di Porta Ticinese raggiungono piazza Sant’Eustorgio circa per la fine della Messa delle 11: qui, sul sagrato della chiesa, viene allestito un presepe vivente con i personaggi della Sacra Famiglia e i tre saggi venuti dall’Oriente secondo la tradizione millenaria depongono davanti alla mangiatoia i loro doni, oro, incenso e mirra. All’uscita della celebrazione eucaristica, si svolge l’offerta dei pani (circa alle 12,15).

L’evento, che ebbe origine nel 1336, richiama sempre una grande partecipazione di cittadini e turisti e registra la presenza delle massime autorità laiche e religiose meneghine.

‘Pane in piazza’

I Cappuccini missionari di Milano (piazzale Cimitero Maggiore 5) tengono a ricordare che la prossima edizione di ‘Pane in piazza’ davanti al Duomo sarà a fine agosto 2025 e per privati e aziende è possibile contribuire con offerte di diverse entità e con varie modalità. Sarà disponibile anche uno spazio eventi. Il ricavato andrà a sostenere la realizzazione di un panificio e di una scuola di panificazione in Camerun, a Bambui, per assicurare un futuro alle nuove generazioni insegnando l’arte panaria e contribuire al sostentamento dei poveri locali. Per informazioni: tel. 02 334930342 – paneinpiazza@missioni.org

