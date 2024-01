Tra le società trionfano Trinacria Palermo, Marsala Doc e Universitas Palermo. Simona Sorvillo mattatrice di entrambe i circuiti.

Pergusa (EN). Con la consueta cerimonia di premiazione, che si è tenuta ieri mattina presso la sala delle conferenze dell’hotel Garden di Pergusa, si è ufficialmente chiusa la stagione 2023 dei due maggiori e più partecipati circuiti siciliani, il GP di corsa su strada sui 10 km e quello delle mezze maratone.

Una stagione corposa (otto gli appuntamenti delle maratonine, tredici le gare sui 10 km) che ha fatto registrare numeri in crescita, con una proiezione verso la nuova stagione che promette numeri “importanti”. Un viaggio “di corsa” attraverso tutta la Sicilia, con lo sport volano per turismo e valorizzazione del territorio.

Tantissimi i premiati, suddivisi per categoria di appartenenza e spazi della sala gremiti in ordine di posto. A fare gli onori di casa i due referenti dei rispettivi circuiti, Ino Gagliardi e Claudio Castagna, insieme a loro Giancarlo La Greca vice presidente della Fidal Sicilia, Alessandro Giambra responsabile del sistema di cronometraggio Endu – Evodata e Diego Terrana che cura le classifiche dei due Grand Prix.

In apertura di kermesse il consigliere regionale della Fidal Sicilia, Ino Gagliardi, ha portato i saluti del presidente della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia, assente “giustificato”. Castagna e Giambra, hanno inoltre voluto ricordare ai presidenti della ASD in sala, i nuovi adempimenti in tema di gestione delle società e le buone regole che devono seguire gli atleti, per una stagione agonistica che proprio in tema di regole e norme si preannuncia “a tolleranza zero”.

Dicevamo dei tantissimi premi e riconoscimenti consegnati agli atleti ma anche a coloro che nel corso della stagione hanno collaborato nei due circuiti. Mattatrice della stagione Simona Sorvillo, la portacolori della Trinacria Palermo ha infatti conquistato sia la maglia Oro (la speciale classifica che somma i tempi delle maratonine disputate) che la classifica assoluta a punti del circuito Bronze sui 10 km. Al maschile la maglia Oro è andata a Simone Scordo (Talin Club Nicosia) mentre il circuito Bronze è stato appannaggio del giovane Dario Longo fino allo scorso anno tesserato con l’Amatori Regalbuto e neo acquisto Universitas Palermo.

Fari accesi anche per i 38 fedelissimi che hanno corso tutte le mezze in calendario e per i due super fedelissimi, questi ultimi capaci di partecipare e concludere tutte le gare dei due circuiti.

Per quanto riguarda i premi per le società, nel GP delle mezze maratone, conferma per la Polisportiva Marsala doc, tra gli uomini e Trinacria Palermo (vero rullo compressore) tra le donne. Universitas Palermo, uomini e ancora Trinacria Palermo (donne) sono risultate le società vittoriose nel circuito delle gare sulla distanza dei 10 km.

Sipario dei due circuiti appena calato e già pronto per alzarsi per l’edizione 2024. Il primo appuntamento della nuova stagione GP di corsa su strada è in programma ad Acireale, tra meno di un mese, il 4 febbraio prossimo. Prenderà invece il via una settimana dopo, il 14 febbraio, da Sant’Agata di Militello, con la decima Maratonina dei Nebrodi, il circuito dei 21,097 km.

(ma)

Com. Stam. + foto