Episodi di bullismo nel rione Corticella: due minorenni denunciati dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri della Stazione di Bologna Corticella, al termine di un’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna due minorenni ritenuti i presunti responsabili del reato di per violenza privata, danneggiamento e tentato furto aggravato.

È successo nel tardo pomeriggio del 19 settembre scorso all’interno del giardino Carlo Broschi Farinelli di piazza Giovanni da Terrazzano quando i militari di via San Savino sono intervenuti dopo che alcuni minori avevano infastidito e danneggiato la bicicletta di un loro coetaneo italiano. Nella circostanza, la vittima ha raccontato ai Carabinieri che nel momento in cui si stava allontanando dal parco in compagnia di alcuni suoi amici, è stato avvicinato da un 13enne straniero il quale, contro la sua volontà e con la scusa di volersi fare solo un giro, gli ha sottratto con prepotenza la bicicletta facendolo scendere dalla sella. A quel punto la vittima, intimorita dal suo comportamento prepotente, non ha opposto resistenza e lo ha inseguito per più di mezz’ora a piedi all’interno del giardino pubblico, invitandolo più volte a restituirgliela. Nella circostanza, un amico del 13enne, anch’egli straniero, ha aperto lo zaino della vittima, lasciato nel frattempo per terra, sottraendogli il portafogli che ha poi buttato via subito dopo aver constatato che al suo interno non c’erano soldi. Dopo l’ennesima richiesta da parte della vittima, rivolta nei confronti del 13enne di riavere la propria bicicletta, quest’ultimo per dispetto è sceso una rampa di scale composta da una cospicua quantità di gradini, danneggiandone così volontariamente la ruota anteriore, per poi restituirgliela. La vittima, dopo aver recuperato lo zaino e la bicicletta danneggiata è andata via.