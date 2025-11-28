EPS – rinnovate le convenzioni tra FCI e CSI, US ACLI e OPES

Roma – La Federazione Ciclistica Italiana comunica che sono state firmate le Convenzioni per il 2026 con gli enti CSI, US ACLI e OPES, sulla base di quanto concordato e a seguito degli incontri avuti nei giorni scorsi con gli diversi EPS.

La firma delle Convenzioni mira a favorire l’attività di promozione e pratica del ciclismo amatoriale nell’ambito di quanto predisposto dai regolamenti sportivi attuali.

Ricordiamo che ad oggi sono firmatari di Convenzione per il 2026, oltre ai tre enti citati, anche CNS Libertas e UISP.

Com. Stam. FCI