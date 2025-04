Era andato a rifornirsi al distributore: scassinatore beccato dai Carabinieri con le “mani nel sacco”

Aci Catena (CT). Nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale dell’Arma per il mantenimento della sicurezza pubblica ed il relativo potenziamento del controllo del territorio, i Carabinieri delle Stazioni di Guardia mangano e di Aci Catena

hanno denunciato un 49enne catenoto, ritenuto responsabile di tentato furto, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nella nottata, infatti, tramite la segnalazione al 112 NUE da parte di alcuni automobilisti in transito, l’operatore della centrale operativa della Compagnia di Acireale è stato informato che un uomo, poi identificato per il 49enne appunto, stava tentando di forzare un distributore automatico di prodotti derivati dalla “cannabis light”, collocato all’interno dell’area di un distributore di benzina, sito nei pressi di via Nizzeti.

L’input operativo è stato cosi dato alla pattuglia della Stazione di Guardia Mangano che, immediatamente giunta sul posto, ha effettivamente trovato l’uomo che, “piede di porco” alla mano, era intento a scardinare il distributore automatico.

Immediatamente bloccato dai Carabinieri e messo in sicurezza, lo scassinatore ha candidamente ammesso di aver avuto una irrefrenabile voglia di fumare derivati della marijuana ma non avendo denaro per acquistarli, ha pensato di rubarli dal distributore.