Un cittadino italiano di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano perché destinatario di due distinti provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa e incendio doloso.

I poliziotti, durante un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento guardingo e che cercava di evitare il controllo per non essere identificato.

Per tale motivo gli operatori hanno deciso di identificarlo e di approfondire gli accertamenti sulla sua persona. Dalle generalità fornite è emerso il sospetto che potesse essere ricercato e quindi, senza farlo insospettire, è stato invitato nell’ufficio di polizia. All’uomo è stato chiesto un documento dal quale si è risaliti alle generalità esatte ed è emerso che era in effetti ricercato a seguito di un ordine di esecuzione per la custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale del Riesame di Milano nell’anno 2020, per il reato di truffa.

Inoltre era ricercato anche per un ulteriore ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nel 2019, per scontare una pena di 1 anno, 2 mesi e 18 giorni di reclusione per il reato di incendio doloso.

Gli approfondimenti svolti hanno consentito di far emergere che allo stesso individuo dovevano essere notificati anche altri 14 atti giudiziari. L’uomo è stato associato al Carcere di San Vittore.