Erasmus per giovani imprenditori. Webinar informativo Scadenza Ravvicinata

Si svolgerà il 5 novembre 2025, dalle 16.00 alle 17.00, il webinar di EurodeskOnAir “Erasmus per giovani imprenditori: il programma europeo per imparare i segreti del mestiere”.

Un Erasmus che è una straordinaria opportunità per giovani senza limiti di età. Uno strumento inedito per conoscere nuovi modi di fare impresa in Europa e non solo.  Il progetto si rivolge a Nuovi Imprenditori (New Entrepreneurs – NE) e a Imprenditori Ospitanti (Host Entrepreneurs – HE).

Per sapere come funziona e conoscere le “istruzioni per l’uso”,  esperti/e di MateraHub – Centro Eurodesk di Matera e Punto di Contatto Locale per il programma – illustreranno  il progetto,  requisiti per aderire, modalità di partecipazione, caratteristiche salienti dell’iniziativa e vantaggi previsti.

Per partecipare ed iscriversi al webinar basta effettuare la registrazione cliccando qui.

