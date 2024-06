ERRATUM, Milano: progetto “Steve Hubback. Metalkymist: Forged from Dreams”

Per la mostra “Metalkymist: Forged from Dreams” presso ERRATUM di Milano, Steve Hubback presenta nuove creazioni in bronzo, alluminio e acciaio inossidabile. Tra queste, una campana di bronzo a forma di foglia di quercia e una conchiglia rotante, una scultura sonora e una scultura speciale a forma di gong, entrambe forgiate in acciaio inossidabile, oltre a un mobile e ad alcune opere sonore uniche in alluminio.

Il suo processo di lavoro richiede tempo e un’intensa concentrazione, lavorando con il fuoco e le incudini per generare un flusso di energia in cui possa emergere la creatività.

Le sue creazioni sonore sono state suonate da alcuni dei migliori musicisti del mondo, tra cui: Paolo Vinaccia, Paul Clarvis, Dame Evelyn Glennie, Magnus Ostrum, Joe Lovano, Andrea Centazzo e Marilyn Mazur.

Quando Steve Hubback si esibisce, usa solo i suoi strumenti unici.

Hollywood ha utilizzato i suoi suoni distintivi in molte colonne sonore, come “State of Play” con Helen Mirren e Russell Crowe.

Le sue sculture, i suoi mobiles e le sue opere sonore sono state esposte in Islanda, Norvegia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Spazio di ascolto e sperimentazione, ERRATUM si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti.

Curata da Oxana Maleeva, Rabotaroom è una galleria di ricerca nell’ambito dell’arte contemporanea e del design, le cui ambizioni si estendono ben oltre i confini del semplice spazio espositivo, per produrre nuove opere e concetti innovativi.

Comunicazione del progetto a cura di MADE4ART.

For the exhibition “Metalkymist: Forged from Dreams” at ERRATUM in Milan, Steve Hubback presents new bronze, aluminium and stainless steel creations. These include a bronze Oak Leaf Bell and a Spinning Conch, a sound sculpture and a special gong sculpture both forged from stainless steel, along with a mobile and several unique alumimium sound works.

His creative process takes time and intense focus, working with fire and anvils to generate a flow of vital energy.

His sonorous creations have been played by some of the world’s best musicians including: Paolo Vinaccia, Paul Clarvis, Dame Evelyn Glennie, Magnus Ostrum, Joe Lovano, Andrea Centazzo, and Marilyn Mazur.

While performing, Steve Hubback uses only his own unique instruments.

Hollywood has chosen his distinctive sounds for many soundtracks, including that of “State of Play” featuring Helen Mirren and Russell Crowe.

His sculptures, mobiles and sonorous works have been exhibited in Iceland, Norway, Denmark, Germany, Czech Republic, Italy, Netherlands, Switzerland, UK, and USA.

A space for listening and experimentation, ERRATUM presents itself to the public as a laboratory of ideas where the contamination between the arts and their encounter with music leads to unexpected results, offering a point of reference for creatives, musicians, poets and artists.

Curated by Oxana Maleeva, Rabotaroom is a research gallery in the field of contemporary art and design, whose ambitions extend far beyond the confines of a simple exhibition space, producing new works and concepts.

Communication of the project by MADE4ART.

Steve Hubback. Metalkymist: Forged from Dreams

a cura di / curated by Sergio Armaroli, Steve Piccolo

ERRATUM

Viale Andrea Doria 20, 20124 Milano

www.erratum.it | erratumemme@gmail.com | +39.333.9692237

Rabotaroom

Via Sansovino 27, 20133 Milano

Com. Stam. + foto