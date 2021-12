Erreà Sport è il nuovo partner tecnico FITARCO Accordo triennale 2022-2024

Ufficiale l’accordo di partnership con la Federazione Italiana Tiro con l’Arco fino al 2024: sarà Erreà a fornire le divise da gara, l’abbigliamento di rappresentanza e tempo libero della FITARCO.

Grazie al raggiungimento di un accordo di partnership tecnica triennale attivo dalla stagione sportiva in corso, Erreà Sport sarà fornitore della Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO) fino al 2024.



Oltre ovviamente alle divise da gara, Erreà Sport firmerà tutto il materiale da rappresentanza e tempo libero.

La FITARCO, fondata a Milano nel 1961, è la Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e dal CIP che promuove e organizza il tiro con l’arco in Italia.

Nei suoi 60 anni di storia si è consolidata come una delle Federazioni più vincenti nel panorama arcieristico internazionale. A dimostrarlo i successi ottenuti con continuità ai Giochi Olimpici e Paralimpici, oltre che in tutte le altre specialità di quello che viene definito “il più antico degli sport moderni”.



Angelo Gandolfi, presidente di Erreà Sport, ha dichiarato: “Siamo molto felici di aver abbracciato il progetto della FITARCO. Per la sua storia sportiva, tale collaborazione rappresenta per la nostra azienda un orgoglio e un’importante sfida professionale.

Un traguardo prestigioso in cui metteremo i frutti di un incessante lavoro e tutta l’esperienza che ci contraddistingue, lavorando insieme per raggiungere insieme grandi risultati.”



Mario Scarzella, presidente di FITARCO ha dichiarato: “La Federazione Italiana Tiro con l’Arco è molto felice di legare il suo nome e la sua tradizione vincente a un marchio italiano di rango internazionale come Errea.

Questa grande azienda già conosce in profondità il nostro mondo, essendo anche lo sponsor tecnico di World Archery. Non è un caso che, in questi ultimi anni, aveva già dimostrato interesse per il nostro movimento e adesso possiamo finalmente ufficializzare la chiusura di questo accordo.

Il nostro percorso comincerà dal 2022 e arriverà fino al 2024, anno nel quale puntiamo a ottenere ulteriori successi ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, così come in ogni appuntamento internazionale che ci vedrà in gara, anche perché tutti i Gruppi Nazionali Fitarco indosseranno l’abbigliamento Errea, così come lo staff tecnico e il corpo arbitrale.

Il nostro cammino insieme ci porterà a vivere momenti emozionanti e intensi. Sono molto fiducioso che Fitarco ed Errea potranno condividere un percorso vincente e ricco di soddisfazioni reciproche“.

PH IL PRESIDENTE FITARCO, MARIO SCARZELLA E IL PRESIDENTE ERREA SPORT, ANGELO GANDOLFI

Com. Stam.