Esecuzione di diverse misure cautelari per associazione di stampo mafioso e traffico di stupefacenti. Video

Dalle prime ore dell’alba, la Squadra Mobile di Salerno e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA) stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale dei minorenni di Salemo,

su richiesta della Procura della Repubblica dei minorenni di Salerno, che dispongono l’applicazione di diverse misure cautelari personali a carico di numerosi soggetti indagati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata.

Nell’operazione, che interessa 21 Comuni in 5 Regioni, sono impiegati oltre 500 uomini e donne tra Poliziotti e Carabinieri, con l’ausilio di elicotteri ed unità cinofile.

Contestualmente il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di beni nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risulta giustificato dalle possidenze reddituali.