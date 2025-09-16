Eseguita dai Carabinieri un’ordinanza applicativa di misura cautelare nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale e atti persecutori

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Compagnia di Vergato hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, con l’applicazione del cd braccialetto elettronico, nei confronti di un sessantaduenne straniero, indagato del reato di violenza sessuale e atti persecutori.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, a seguito della querela presentata da una donna sulla cinquantina. La vittima, un’operatrice socio sanitaria, si è rivolta ai Carabinieri trovando la forza di raccontare le continue condotte moleste avanzate dall’uomo, marito di una signora anziana alla quale la stessa prestava assistenza, accudendola nelle faccende di vita quotidiana. Negli ultimi quattro-cinque mesi, l’uomo l’ha in più occasioni palpeggiata e molestata, rivolgendole continue allusioni a carattere sessuale, compiendo atti osceni in sua presenza e pedinandola durante il tragitto per raggiungere casa.

Il sessantaduenne, rintracciato dai Carabinieri, è ora sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice.

Punto di contatto: Comandante della Compagnia di Vergato, Capitano Loredana D’Ambrosi.