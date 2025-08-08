Eseguita dai CC un’ordinanza applicativa della misura cautelare a carico di un cittadino indagato per maltrattamenti in famiglia e lesione personale

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti del presunto responsabile, un 51enne bolognese, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata, commessi nei confronti della compagna.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. L’attività investigativa è stata avviata di recente, quando la donna è andata dai Carabinieri per denunciare il marito che aveva iniziato ad ingiuriarla, aggredirla verbalmente e fisicamente. Dopo averlo sopportato per anni, la persona offesa ha deciso di denunciarlo perché si era resa conto di essere in pericolo. Una decina di giorni fa, infatti, in occasione dell’ennesima aggressione subita tra le mura domestiche, la donna era rimasta ferita da una serie di schiaffi, spinte e pugni che l’uomo le aveva sferrato durante una discussione scaturita da futili motivi. Ferita, ma cosciente, la donna aveva chiesto aiuto, era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto Soccorso Generale del Policlinico Sant’Orsola, da dove era stata poi dimessa. Rintracciato dai Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini, il 51enne è stato identificato in qualità di persona sottoposta alle indagini e sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice.