Eseguita dai CC un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti di 2 albanesi ritenuti i presunti responsabili di un traffico di stupefacenti

Bologna: I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bologna Borgo Panigale hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di due cittadini di origine albanese, rispettivamente di 37 e 34 anni, entrambi

indagati dalla Procura della Repubblica di Bologna per i reati di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di stupefacenti in concorso, resistenza ad un Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. La misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico Ministero, sulla base degli elementi raccolti dai Carabinieri a seguito degli accertamenti più approfonditi effettuati sulle due VW Golf sequestrate in occasione dell’arresto in flagranza di reato dei due uomini, avvenuto all’inizio di ottobre scorso. Durante le ispezioni sui veicoli, all’interno di un vano con un doppio fondo ricavato sopra l’alloggiamento della ruota di scorta, i Carabinieri rinvenivano 4 panetti di cocaina del peso totale di 4,335kg lordi, utili per il confezionamento di più di 16.500 dosi. Tale sostanza stupefacente era avvolta da un cellophane di colore nero riportante una targhetta con la sigla “777”, le cui analisi tossicologiche permettevano di stabilire un principio attivo pari a 62% circa. Rintracciati dai Carabinieri, i due presunti responsabili venivano arrestati e ristretti in carcere, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.