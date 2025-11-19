Si avvisa la cittadinanza che Giovedì 20 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 vi sarà una esercitazione di Protezione Civile coordinata dalla Prefettura di Palermo in Piazza Castelnuovo. A seguito di ciò sarà interdetta la circolazione veicolare in via Libertà da Piazza Francesco Crispi. Sarà deviato anche il flusso veicolare diretto verso Piazza Ruggero Settimo da Piazza Don Luigi Sturzo.

Si consigliano percorsi alternativi.

Com. Stam.