Esercitazione in mare tra motovedetta della guardia costiera e elicottero della Marina Militare al largo di Pantelleria

Nella mattinata del 5 novembre scorso si è svolta nelle acque antistanti il porto di Scauri dell’isola di Pantelleria una complessa attività addestrativa che ha visto impegnati un assetto aereo ad ala rotante SH-90A della Marina Militare italiana e la Motovedetta SAR CP 312 della Guardia Costiera.

L’esercitazione si è concentrata in particolare nel mettere in atto le procedure operative per consentire il trasbordo dei boarding team della Brigata Marina San Marco da elicottero a unità navale a mezzo di verricello, attività estremamente delicata e che richiede grande freddezza e prontezza da parte di tutti gli operatori coinvolti.

Nel corso delle operazioni, sono stati calati e successivamente recuperati complessivamente 7 militari (1 operatore di volo e 6 militari della Brigata San Marco) tramite tecnica denominata “HI-LINE” che prevede l’impiego di uno speciale cavo di collegamento tra l’operatore che viene calato dal velivolo tramite verricello e il personale presente a bordo dell’unità navale, che, recuperando detto cavo, riesce a meglio governare la discesa del militare ed orientarne con precisione l’appontaggio nel punto designato, garantendo maggiore sicurezza all’intera manovra.

L’attività ha messo in risalto la grande professionalità del personale di tutte le componenti in gioco, ed ha evidenziato l’estrema rilevanza di tali momenti addestrativi al fine di mantenere sempre elevato il livello di preparazione degli equipaggi e quindi di consentire una risposta rapida ed efficace in situazioni di reale emergenza.