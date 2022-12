Esercitazione speciale di ricerca persone scomparse all’ex base militare Tombalan Fava

Per la prima volta in assoluto – grazie alla grande sensibilità ed alla gentile concessione della Città di San Donà di Piave, il giovedì e il venerdì 29/30 dicembre 2022 all’ex Base Militare Tombolan Fava avrà luogo un’esercitazione speciale di ricerca persone scomparse con l’ausilio di unità cinofile da Mantrailing (cani molecolari) organizzato da Ivan Schmidt in collaborazione con Mare & Monti Team Cinofilo Genova e Canincoda di Roncade.

L’evento coinvolgerà una ventina di unità cinofile che dovranno affrontare una serie di esercitazioni tecniche e simulazioni di persona scomparsa, avvalendosi appunto di unità cinofile formate allo scopo e delle competenze del relatore di fama internazionale, ossia lo svizzero Ivan Schmidt che si avvarrà della collaborazione dell’Istruttore italiano Virginia Ancona.

Così il relatore Ivan Schmidt: – “Grazie alla Città di San Donà Piave unitamente al gruppo Delta Wolfpack Softair ASD possiamo offrire alle Unità Cinofile presenti un luogo molto particolare ed interessante per la loro formazione continua.Credo fortemente in questo evento, in quanto molti fatti di cronaca ci vanno a dimostrare come sia fondamentale la formazione e le esperienze in ambienti e scenari diversificati come lo è appunto l’ex Base Militare Tombolan Fava di Sono ancora troppi i casi irrisolti, troppi i casi terminanti in una tragedia, troppi dove un intervento tempestivo frutto di una consolidata formazione ed esperienza potrebbe aumentare la possibilità di un esito positivo. L’obiettivo delle due giornate è quello di permettere l’accrescimento e il consolidamento della formazione nell’ambito della ricerca di persone scomparse con esercitazioni di particolare rilievo basati su di un corretto intersecamento nelle tracce olfattive annesso il sopralluogo. Ringrazio dunque per questa fantastica ed unica opportunità”.

CHI È IVAN SCHMIDT

Ivan Schmidt, Dog Trainer Professional, K9 Mantrailing Master Instructor, Missing e Criminal Profiler, ha all’attivo oltre 50 interventi operativi in qualità di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, Consulente Tecnico ed ex Membro di Unità Cinofile italiane ed estere. Ex cinofilo operativo dell’Associazione Nazionale Carabinieri è stato in prima linea nei famosi come consulente tecnico nei casi di scomparsa di Yara Gambirasio, le gemelline Sheep in Svizzera e il sequestro di Ruben Bianchi.Esperto di persone scomparse è stato tra i primi a portare il Mantrailing come disciplina in Italia, nonché pioniere dell’inserimento di un corretto profiling all’interno delle Unità Cinofile di Protezione Civile. Ivan Schmidt è inoltre un docente di fama internazionale e tiene seminari in tutta l’Europa.