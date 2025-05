Esordio 2025 nell’Italiano GT Sprint per Raptor Engineering

Appuntamento molto sentito nel team modenese all’Autodromo di Vallelunga fra il team principal romano Andrea Palma e ben tre piloti capitolini sui quattro impegnati al volante delle due Porsche 911 GT3 Cup pronte per il primo round tricolore nella serie “veloce” con Olivieri-Barri e Naldi-Cianfoni: le gare GT Cup sabato (14.10) e domenica (10.10) live su ACI Sport TV

Modena. In questo intenso 2025 per Raptor Engineering è arrivato il momento di esordire anche nel Campionato Italiano GT Sprint, che disputa il primo round sull’Autodromo di Vallelunga, circuito che sorge alle porte di Roma e che proprio per le origini capitoline di componenti fondamentali del team modenese è considerato come un ulteriore circuito di casa. Dopo il podio conquistato al debutto nella serie Endurance tre domeniche fa a Misano, la squadra diretta dal team principal e pilota romano Andrea Palma e dalla team manager emiliana Isabelle Maserati affronta l’inizio della serie “veloce” confermando sulle schieramento di partenza due Porsche 911 GT3 Cup, affidate in GT Cup ad altrettanti equipaggi ma di diversa estrazione.

Nel primo ritorna Flavio Olivieri, già visto in azione nell’Endurance insieme proprio a Palma e a Massimo Navatta. A iniziare dal suo round di casa, nel Tricolore GT Sprint il giovane talento romano classe 2007 è invece affiancato da una “vecchia” conoscenza del team e del campionato, Giacomo Barri, 34enne driver lombardo che già vanta diversi successi nel Gran Turismo dopo gli inizi in monoposto. I due formano quindi un interessante mix di gioventù ed esperienza, volto a difendere il titolo tricolore conquistato proprio da Raptor Engineering lo scorso anno (in quel caso con Palma-Navatta). L’equipaggio al quale è affidata la seconda Porsche by Raptor, invece, sarà interamente “gentleman” e quindi decisamente meno esperto: iscritti in classe Am, Vallelunga sarà appuntamento casalingo anche per i piloti romani Giovanni Naldi, classe 1987 e già presente nel GT Italiano, e la new-entry classe 1982 Matteo Cianfoni.

Sul circuito di Campagnano di Roma, dopo prove libere venerdì e qualifiche sabato mattina, sempre sabato gara 1 della GT Cup prende il via alle 14.10, mentre domenica gara 2 completa il weekend con start alle 10.10. Entrambe sulla distanza di 50 minuti + 1 giro con pit-stop obbligatorio per cambio pilota, le due corse saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (canale Sky 228) e in live streaming sul sito dello stesso network federale e sui canali social del Campionato Italiano Gran Turismo.

La team manager Isabelle Maserati: “Siamo prontissimi e carichi per questo weekend super-intenso, che significa debutto nello Sprint per 3 nostri piloti su 4 e in particolare l’equipaggio Am Naldi-Cianfoni è una new-entry assoluta. Nei test li abbiamo visti già molto affiatati e questo è positivo. In Pro-Am c’è in ballo la difesa del titolo 2024 e partiamo per far bene con Olivieri in crescendo e Barri che ha dalla sua tanta esperienza, oltre al fatto che i due lavorano insieme dallo scorso anno. Siamo soddisfatti dei test pre-campionato e porteremo quanto di buono raccolto in ottica messa a punto delle vetture. Vallelunga è come una pista di casa, molto ‘sentita’ da buona parte della squadra e quindi gli obiettivi sono sempre ambiziosi. Per Raptor è un anno cruciale perché abbiamo deciso di concentrarci al 100% sul Tricolore e desideriamo mantenere uno standard molto elevato. I presupposti ci sono anche nello Sprint dopo il buon debutto nell’Endurance, dove fra tante novità a Misano la squadra si è comportata davvero bene”.

CIGT Sprint 2025: 24-25/5: Vallelunga; 12-13/7: Mugello; 27-28/9: Imola; 25-26/10 Monza.

CIGT Endurance 2025: 4/5: Misano; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

Il team è presente sul web via social media facebook @raptorengineeringteam e instagram @raptor_engineering e sito ufficiale www.raptorengineering.it .

Com. Stam. + foto