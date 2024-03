Esordio “d’argento” per Christopher Lucchesi nel Tricolore Rally al Ciocco

Il giovane di Bagni di Lucca ha conquistato il secondo posto nella prima prova del Campionato Italiano due ruote motrici, al termine di un confronto estremamente tirato e difficile.

Prestazione di spessore, dopo otto mesi di pausa, a bordo della Peugeot 208 Rally4 del Team GF Racing gommata Pirelli, assecondato per la prima volta dal fiorentino Cosimo Ancillotti.

Inizio di stagione a podio, per Christopher Lucchesi ed il suo nuovo copilota Cosimo Ancillotti, al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024, nel fine settimana appena passato.

Una gara come lo scorso anno finita al secondo posto, dietro al vincitore Pisani, tra gli iscritti al Campionato Italiano Rally “Due Ruote Motrici”, al volante della Peugeot 208 Rally4 di GF Racing. Una prestazione in evoluzione, che lo ha immediatamente posto nel lotto di coloro che puntano in alto nella stagione tricolore delle “tuttoavanti”.

Fermo dallo scorso luglio, Lucchesi jr ha disputato una gara in crescendo, con la cautela necessaria a riprendere a mente tutti gli equilibri necessari per competere ad alto livello, peraltro anche con il feeling da trovare con il nuovo copilota. La sua è stata una progressione di sensazioni e di indicazioni anche cronometriche importanti, opposto ad una qualificata concorrenza, che ha reso la performance ancora più preziosa: un avvio dunque “di studio” che prova dopo prova lo ha visto crescere di condizione e quindi di riscontri cronometrici e che al termine della gara per lui “di casa” gli ha fatto incamerare con soddisfazione punti importanti in ottica campionato.

INTERVENTO DI CHRISTOPHER LUCCHESI: “Una gara in crescendo, abbiamo iniziato cauti, era da luglio scorso che non tornavo in gara, poi eravamo alla prima esperienza insieme al mio nuovo copilota, per cui in avvio di gara volevo prendermi troppi rischi, compromettere l’inizio di stagione sarebbe stato un passo falso che non possiamo permetterci. Poi nella seconda giornata ci siamo “sbloccati”, abbiamo fatto un crescendo di riscontri cronometrici contro una concorrenza davvero di alto profilo. Sono quindi molto fiducioso, posso contare su un ottimo pacchetto vettura, con Ancillotti siamo andati davvero bene, per cui adesso ci concentriamo per la prossima di campionato, il Rally Regione Piemonte ad Alba tra un mese”.

Com. Sam. + foto