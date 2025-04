Esordio positivo per i colori della RO racing nel primo round del Campionato Italiano Slalom

Buona la prima uscita nel Campionato Italiano Slalom per la scuderia RO racing che ha piazzato quattro suoi rappresentanti nelle prime quindici posizioni della classifica generale dello Slalom di Gambarie. Note positive anche dalla Coppa della Consuma, gara d’avvio del Campionato Italiano Velocità della Montagna.

Il primo fine settimana dopo la pausa pasquale è stato caratterizzato da buoni risultati per i portacolori della scuderia RO Racing. Due, in particolar modo, le manifestazioni dove gli alfieri del sodalizio siciliano si sono meritatamente distinti.

In Calabria, al nono Slalom di Gambarie, gara d’esordio del Campionato Italiano Slalom nella sua versione 2025, degne di nota sono state le gesta di tutti i rappresentanti della scuderia. Sulle strade del Parco Nazionale d’Aspromonte, Giuseppe Giametta, a bordo della sua Gloria Suzuki B5, si è piazzato al quinto posto della classifica generale, dimostrando ampiamente il suo valore contro i big della serie Tricolore. Ottimo risultato anche per Antonino Di Matteo, in gara con la sua Gloria C Suzuki, che ha piazzato la sua monoposto al nono posto in classifica. In E1 Italia Saverio Miglionico, con la sua Autobianchi A112 Abarth, ha occupato la seconda piazza del Gruppo e si è imposto nella sua classe, sempre nella stessa categoria, Marco Gammeri, in gara con la sua inseparabile Renault Clio Rs Cup, ha vinto la sua classe. Nuovo risultato eccellente per Giuseppe Catalano. Il Campione italiano di categoria E2SH, a bordo della sua Yamaha Chevy Coupé, ha siglato ottimi tempi che gli hanno consentito di occupare la dodicesima posizione in classifica generale e di vincere Gruppo e classe. Tra le dame, Alice Gammeri ha iniziato bene il suo cammino nella massima serie nazionale. La Venere brontese è giunta seconda tra le rappresentanti del gentil sesso ed è salita sul secondo gradino del podio della classe N2000.

Alla Coppa della Consuma, in Toscana, gara di velocità in salita valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, il nuovo arrivato in scuderia, Giovanni Del Prete, a bordo della sua Ferrari 488 Challenge Evo, ha concluso le sue fatiche in dodicesima posizione della classifica generale ed ha anche occupato la seconda piazza di Gruppo e di classe.

