Esordio sul podio per Iaquinta nella Carrera Cup Italia 2025

Al Misano World Circuit il pilota calabrese è grande protagonista sabato in qualifica (pole position per gara 2) e nella gara 1 in notturna, conclusa al terzo posto al volante della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano. Poi sfortuna nella corsa domenicale. Prossimo atto a Vallelunga

Castrovillari (CS), 5 maggio 2025. Simone Iaquinta alza immediatamente il ritmo ed è subito grande protagonista della Porsche Carrera Cup 2025, il cui primo round è andato in scena lo scorso weekend al Misano World Circuit. Ben 34 piloti al via, presenti i vertici di Porsche Italia, grandi ospiti e atmosfera delle grandi occasioni con anche prove libere e gara 1 in notturna per l’inizio di uno dei campionati più competitivi e agguerriti in assoluto. Il driver calabrese, già due volte campione del prestigioso monomarca tricolore, non si è fatto attendere e al volante della 911 GT3 Cup da 510 cavalli del team Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano in qualifica sabato mattina ha staccato la prima, personale pole position della stagione per gara 2. In serata, è andata in scena gara 1, che a fari e riflettori accesi ha visto il driver di Castrovillari lottare fino alla bandiera a scacchi per conservare quella terza posizione che gli ha permesso di salire sul primo podio personale.

Un ottimo (e prezioso in termini di punti) inizio, al quale purtroppo non ha fatto seguito una domenica fortunata. Pur scattando bene dalla pole position, per Iaquinta gara 2 è durata solo qualche centinaio di metri, visto che in curva 4 per uno stallonamento la 911 GT3 Cup numero 38 si è girata e non ha potuto riprendere la via della pista, costringendo Simone al ritiro. La competitività mostrata sul circuito romagnolo nell’arco dell’intero fine settimana ha comunque dato l’inequivocabile segnale che le performance hanno fornito un’immediata risposta in vista della rincorsa alle posizioni di vertice della classifica generale. Il prossimo appuntamento, in programma sull’autodromo romano di Vallelunga, fornirà ulteriori spunti e la possibilità di confermare le prestazioni e rifarsi dell’imprevisto finale di Misano

“La strada intrapresa è giusta – commenta Simone Iaquinta dopo l’esordio stagionale –. La velocità c’è e alla fine il weekend lo consideriamo positivo perché abbiamo dimostrato di poter competere sempre ai vertici. Anche se abbiamo concretizzato a metà va bene lo stesso, certi episodi fanno parte dell’automobilismo. Se guardiamo i numeri, in fin dei conti, gara 2 di Misano potrebbe anche risultare la gara da scartare ai fini della classifica generale e la pole position, che mi mancava da un po’, è invece un bel segnale. Credo che anche a Vallelunga saremo veloci, vedremo, di sicuro cercheremo di dare il massimo”.

Calendario Porsche CCI 2025: 3-4/5 Misano; 7-8/6 Vallelunga; 12-13/7 Mugello; 27-28/9 Imola; 11-12/10 Misano; 25-26/10 Monza

