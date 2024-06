Esperienza formativa dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross a Teutschenthal

Per quattro Pata Talenti Azzurri FMI del Motocross lo scorso fine settimana ha riservato la trasferta di Teutschenthal, teatro del quinto appuntamento stagionale dell’Europeo EMX250 e della quarta prova del Mondiale Femminile WMX.

Nonostante una pista insidiosa e condizioni non facili, i giovani atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno maturato una proverbiale esperienza formativa per il futuro, riuscendo in determinate circostanze a mettersi in mostra ed ottenere risultati decisamente incoraggianti.

Nell’Europeo Motocross 250cc ha proseguito il suo percorso di crescita al debutto nella serie Nicola Salvini (Team Seven Motorsport KTM), quattordicesimo dell’evento in virtù di due gare concluse in zona punti al diciottesimo e tredicesimo posto. In evidenza nelle prove cronometrate rientrando nella Top-10, Andrea Rossi (Reds420 KTM) ha concluso quattordicesimo nella prima manche, mentre l’indomani una brutta caduta lo ha costretto alla resa, con l’auspicio di recuperare in tempo per il prossimo round in programma a Kegums. Da rimarcare anche i progressi di Maurizio Scollo (Ghidinelli Racing Team Yamaha), il quale ha rimediato ad una Gara 1 certamente non facile conclusa al ventiseiesimo posto con una spettacolare rimonta nella seconda manche, premiata dal personale miglior piazzamento del 2024 con la sedicesima posizione finale.

Passando al quarto round del Mondiale Femminile di Motocross WMX, Emanuela Talucci (Pardi Racing Royal Pat KTM) ha vissuto una trasferta tedesca tra alti e bassi. Attuale leader della graduatoria Under 17 del Campionato Italiano, in Gara 1 si è classificata ventiduesima, mentre nella seconda manche è finita a terra in seguito ad un contatto con un’avversaria rimediando una frattura ad un dito.

Cristiano Doimi, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross 250cc: “Giunti sostanzialmente a metà stagione dell’Europeo Motocross 250cc, in Germania i Talenti Azzurri hanno nuovamente incontrato un weekend caratterizzato da pioggia e fango, condizioni dove tecnica e concentrazione erano determinanti. Una trasferta dai toni in chiaroscuro, ma il generale miglioramento delle prestazioni dei nostri piloti sottolinea il positivo percorso di crescita da parte di tutti i presenti. Andrea Rossi ha iniziato il weekend con un passo diverso il sabato nelle libere e nelle cronometrate lottando costantemente per la Top 10, centrando questo piazzamento già a metà sessione. In Gara 1, dopo una buona partenza, si ritrova nei primi 10, salvo concludere la corsa in una quattordicesima posizione comunque positiva. Sfortunatamente in Gara 2 è incappato in una caduta al via e, considerando la botta rimediata, si è trovato costretto alla resa. Dopo il check-up al centro medico non sono state evidenziate gravi conseguenze, ma resta in dubbio la sua presenza al prossimo round di Kegums. Nicola Salvini nel fine settimana altresì ha proseguito il suo percorso di crescita, con un progressivo miglioramento emerso sin dalle prove cronometrate concluse in quattordicesima posizione. In Gara 1, sotto il diluvio, conclude diciottesimo, mentre nella seconda manche dopo una brillante partenza fa sua la tredicesima piazza nonostante una flessione a metà gara. Nicola archivia il weekend ben consapevole dove lavorare per preparare l’assalto alla Top 10, tutto questo con una maggiore consapevolezza delle sue potenzialità. Per quanto concerne Maurizio Scollo, nelle prove non ha prontamente trovato il feeling con il difficile tracciato tedesco, ma si è rifatto nelle due gare. Nella prima si è reso protagonista di una rimonta sotto la pioggia nonostante la pista non fosse favorevole alla sua moto 2 tempi, mentre in Gara 2, partendo con un diverso approccio, con una guida precisa e veloce e trovando le linee adatte alla sua moto che hanno portato a concludere sedicesimo, il suo miglior piazzamento stagionale. Dopo una prima giornata non facile, l’ottima prestazione di domenica genera i giusti presupposti per migliorare negli allenamenti e crescere ulteriormente alla prossima tappa dell’Europeo. Parlando del Mondiale Femminile, a questa trasferta era presente solamente Emanuela Talucci in quanto Priska Busatto ha rimandato il suo esordio, non ancora al 100 % complice l’infortunio alla schiena subito durante la preparazione invernale. Emanuela ha trovato subito un buon feeling con il tracciato tedesco nelle sessioni di prove affacciandosi tra le prime 20, non riuscendo tuttavia a completare un giro utile quando le condizioni del terreno erano in progressivo miglioramento, accontentandosi di conseguenza della ventiduesima scelta al cancelletto di partenza. In Gara 1 si è resa protagonista di un buono spunto al via ritrovandosi in quindicesima posizione, ma già nei primi giri retrocede fuori dalla zona punti alla prese con una guida molto accorta viste le non perfette condizioni fisiche, ritrovando tuttavia sul finale di gara la grinta rimontando fino al ventiduesimo posto. L’indomani in Gara 2, su una pista rifatta e molto pesante, parte subito molto bene ritrovandosi tredicesima, ma nel corso del primo giro uno scontro con un’avversaria la lascia a terra dolorante. Sfortunatamente si vedrà costretta al ritiro a causa di una piccola frattura ad un dito, ma che non dovrebbe pregiudicare la sua partecipazione al prossimo round del Mondiale Femminile in calendario a Maggiora“.

Foto di gruppo di alcuni Pata Talenti Azzurri FMI e piloti italiani del Motocross a Teutschenthal: da sinistra Emanuela Talucci, Gaia Franchi, Cecilia Polato, Brando Polato, Andrea Rossi, Nicola Salvini ed il Tecnico FMI Cristiano Doimi

Questo fine settimana i Pata Talenti Azzurri FMI al via dell’Europeo Motocross EMX250 & EMX125 saranno impegnati a Kegums in occasione della trasferta in Lettonia prevista dal calendario continentale.

L’elenco dei piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. + foto FMI