Esplosione di un ordigno nell’androne di un palazzo. Indagano i Carabinieri. Nel palazzo rinvenuti armi e droga

Latina: All’alba di oggi, su richiesta su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti in via Guido Rossa, dove, poco prima, si era verificata l’esplosione di un ordigno, di verosimile fattura artigianale, collocato, da ignoti, davanti al portone di ingresso della palazzina, che è stato danneggiato al pari dell’ascensore dello stabile.

Sul posto, sono poi i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, che hanno anche eseguito un accurato sopralluogo, nonché personale della Sezione Operativa della Compagnia di Latina. Nell’ambito delle verifiche prontamente avviate ed eseguite dopo la messa in sicurezza dell’area, che nella fase preliminare hanno permesso, tra l’altro, di riscontrare l’assenza di persone ferite e danni alla struttura portante dell’immobile, è stata eseguita un’accurata ispezione, che ha permesso di rinvenire in un locale di pertinenza condominiale tre pistole, tutte con matricola abrasa, cal. 9 e 7.65 con relativo munizionamento, per complessive 72 cartucce, nonché circa 25 grammi di cocaina, suddivisa in 57 dosi, tutto sottoposto a sequestro.

Inoltre, nel medesimo contesto, all’esito di ulteriori verifiche si è proceduto alla denuncia di stato di libertà di due soggetti abitanti nel predetto stabile: il primo, un 25enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di poco meno di due grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, circa 400 euro in contanti ritenuti essere il provento della predetta attività illecita; l’altro, un 20enne, è stato denunciato per ricettazione, in quanto è stato rinvenuto un ciclomotore, privo di targa, asportato a Roma nel gennaio 2021, risultato essere nella sua disponibilità. Anche in questo caso, quanto rinvenuto nella disponibilità dei suddetti due indagati, è stato sottoposto a sequestro. Le armi e la sostanza stupefacente sequestrate, nell’ambito delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, saranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma per gli accertamenti tecnici ritenuti necessari.

Proseguono le indagini dei Carabinieri al fine di accertare la matrice del gesto e di individuare gli autori del reato.